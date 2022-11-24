Последствия проекта «анти-Россия»: Украина исчезнет с лица Земли в 2023 году

Если раньше западные политики игнорировали желание Киева стать европейским городом, сегодня многие выступают категорически против, осознав собственные риски.

Украину загубили безоглядное стремление в Евросоюз (ЕС) и пресловутый проект «анти-Россия», и сегодня мировые события и высказывание политиков указывают на скорое ее исчезновение как суверенного государства. Так считает политолог Юрий Светов — в эксклюзивном интервью 5-tv.ru он заявил, что не станет Незалежной уже в следующем году. Примечательно, что все больше высших чинов из разных уголков ЕС смелее и громче выступают против «братания» с Киевом.

На днях экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш призвал признать Крым российским и отказать Украине в членстве в ЕС. Он отметил, что присоединение обяжет европейских партнеров дать стране гарантии безопасности, что в нынешних реалиях чревато серьезными последствиями. Лелуш подчеркнул — положительный ответ на мольбы Киева не устроит Москву, и тогда Украина может стать буферной страной вроде Афганистана, в которой будет происходить противостояние внешних сил.

«Украину стали делать этим проектом „анти-Россия“ еще при Кучме (Экс-президент Украины Леонид Кучма. — Прим. ред.). Ведь вся история с Ющенко (Виктор Ющенко, преемник Кучмы. — Прим. ред.), когда в нарушение всех правил провели три тура голосования незаконно, чтобы победил нужный кандидат. Приехали эту акцию проводить самые разные деятели из Европы, и стало понятно что суверенность исчезает», — полагает Светов.

Политолог отметил, что еще тогда, в нулевых, из Украины пытались сделать «что-то между Россией и Европой», а жители страны не хотели понимать происходящего. Все последующие годы люди ликовали, мечтали скорее стать частью ЕС и получить все соответствующие «бонусы» в виде безвизового режима и принадлежности к «цивилизованному обществу». По факту «друзья» оказались волками в овечьих шкурах и подвели к вооруженному конфликту, а теперь планируют, примитивно выражаясь, слиться.

«Возможно, что в 2023 году закончится существование Украины как суверенного государства… У части элиты западной есть понимание, что-то, что они делают, завершается и завершается не так, ка к бы хотелось. Поэтому такого рода заявления сейчас делаются: „Я же вас предупреждал“. Кто-то заявляет по-другому, чтобы добавили денег, добавили вооружений», — заявил эксперт.

Что касается разговоров о новых поставках военной и финансовой помощи Украине, подобные речи все чаще звучат из уст генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, подчеркнул Светов. Прежде он твердил, что необходимо всем миром обеспечить победу Незалежной, теперь тон изменился. Генсек призывает «не допустить поражения Украины и победы России».

«Возможно, эти слова произносятся чтобы снова гнать вооружения, снова гнать деньги. На кону в Конгрессе США сейчас стоит голосование за 38 миллиардов. Немаленькие деньги, да? Чтобы их выколотить, можно разные слова произносить», — подытожил политолог.

Ранее в интервью 5-tv.ru Юрий Светов порассуждал о судьбе президента Украины Владимира Зеленского. Польские обозреватели назвали две роковые ошибки политика, которые приведут Киев к трагедии — это упавшие на границе ракеты и назначение на пост замглавы МИД страны скандалиста Алексея Мельника. Эксперт назвал их пустяками и нашел более вескую причину для Зеленского пойти по стопам печально известного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.