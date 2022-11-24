Сербия и Косово урегулировали проблему с номерными знаками

Сербии и Косову удалось избежать конфликта буквально в последний момент. Стороны договорились пойти на уступки друг другу. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Белград прекратит выдачу автомобильных номеров косовским сербам, а власти самопровозглашенной республики не будут штрафовать водителей за уже выданные.

На фоне радости от сделки представитель ЕС ничего не сказал о том, что ситуацию едва не довели до боевых действий в центре Европы. Предыдущая попытка Брюсселя примирить стороны с треском провалисась.