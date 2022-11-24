Сербия и Косово урегулировали проблему с номерными знаками

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Неразбериха с автомобильными номерными знаками чуть не привела к конфликту в Европе.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сербии и Косову удалось избежать конфликта буквально в последний момент. Стороны договорились пойти на уступки друг другу. Как сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Белград прекратит выдачу автомобильных номеров косовским сербам, а власти самопровозглашенной республики не будут штрафовать водителей за уже выданные.

На фоне радости от сделки представитель ЕС ничего не сказал о том, что ситуацию едва не довели до боевых действий в центре Европы. Предыдущая попытка Брюсселя примирить стороны с треском провалисась.

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Сербия и Косово урегулировали проблему с номерными знаками

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