Новый пранк: Вован и Лексус раскрыли планы по вступлению Косово в НАТО

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Вован и Лексус раскрыли планы по вступлению Косово в НАТО

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bernd von Jutrczenka

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Им удалось пообщаться с премьер-министром самопровозглашенной республики.

Вступить в ЕС и НАТО отчаянно хочет и самопровозглашенная республика Косово. Об этом заявил ее премьер-министр Альбин Курти в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом.

Думая, что разговаривает со своим союзником — премьером Латвии — он откровенно поделился, что для того, чтобы встать в противовес позиции Сербии и России, он хочет заручиться еще большей поддержкой западных покровителей. Для этого в республике планируют запустить производство оружия.

«USAID (Агентство США по международному развитию. — Прим. ред.) очень помогло нам, 25 лет прочного и тесного сотрудничества. Но сейчас новая администрация, новые позиции. Очень важно снять эти меры против Косово, а также помочь нам попасть в Совет Европы и в НАТО. Вступление в ЕС займет время, а в Совет Европы и в альянс, я думаю, можно сделать гораздо быстрее», — сообщил премьер-министр самопровозглашенного Косово Альбин Курти.

В беседе с пранкерами Курти также затронул украинский кризис. Он поддержал продолжение вооруженного конфликта, а также призвал Запад поставлять ВСУ больше техники и оружия. Такая солидарность с Киевом, видимо, вызвана тем, что у Приштины с ним общие методы решения национальных вопросов, а именно притеснения и запреты.

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Конфликт между Сербией и Косово
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