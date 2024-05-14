«Ничего плохого не сделала»: зачем Вучич встретился с Кулебой и Зеленской

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 73 0

Вучичи назвал Косово причиной встречи с Кулебой и Зеленской в Белграде

«Ничего плохого не сделала»: зачем Вучич встретился с Кулебой и Зеленской

Фото: ANDREJ CUKIC / ТАСС

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Сербии важно, чтобы Украина оставалась на ее стороне в одном важном вопросе.

Президент Сербии Александр Вучич во время беседы с журналистами объяснил, зачем он принял в Белграде министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и первую леди Незалежной Елену Зеленскую. Оказалось, что все дело в Косово.

«А чего вы хотите от меня, не разговаривать со страной с 40 миллионами населения, которая никогда ничего плохого не сделала Сербии? Которая не признала Косово?» — сказал лидер государства.

Вучич отметил, что попросил первую леди и главу МИД Украины о том, чтобы они не поменяли свою сторону при голосовании о приеме Косово в Совет Европы в Страсбурге, и чтобы не были против Сербии в Генеральной ассамблее ООН.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вучич призвал прислушаться к мирным инициативам Китая и его председателя Си Цзиньпина.

Государственный деятель в интервью отметил, что мирные намерения главы КНР действительно могут поспособствовать «завершению некоторых войн» — на его инициативы «возлагают большие надежды».

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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