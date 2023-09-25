«Уродливое создание»: Вучич резко высказался на фоне обострения в Косово

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Вучич встретился с послом России на фоне обострения в Косово

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Bednyakov; 5-tv.ru

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Накануне на севере края произошли вооруженные стычки сербов с полицией непризнанной республики.

В Белграде состоялась официальная встреча президента Сербии с послом России. Они обсудили резкое обострение ситуации в Косово.

Накануне на севере края произошли вооруженные стычки сербов с полицией непризнанной республики. В итоге в перестрелке были убиты четыре человека: трое сербов и один представитель правоохранительных органов Косово.

В ходе переговоров с нашим послом сербская сторона назвала происходящее «этническими чистками» при поддержке мирового сообщества. Ранее в обращении к нации Александар Вучич четко обозначил, что, несмотря на провокации, позиция Белграда по этому вопросу останется неизменной.

«Мое важнейшее послание тем, кто думает, что они окажут давление, и Сербия признает независимое Косово. Убежден не только я — убежден весь сербский народ. Я заявляю вам: мы никогда не признаем независимое Косово. Можете всех нас перебить, что хотите делайте! Никогда Сербия не признает независимое Косово — это уродливое создание, которое вы создали бомбардировками Сербии и всевозможной ложью», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Европе призвали бомбить Белград.

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