«Важная часть»: вице-премьер Сербии сравнил с Минскими соглашениями договор с ЕС

Вице-премьер Сербии Вулин: ЕС не выполняет положений соглашения с Белградом
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ardan Fuessmann
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Речь идет о документе, подписанном еще в 2013 году.
Евросоюз не выполняет положений соглашения с Белградом, тем самым «не уважая свое слово». Об этом в беседе с «Известиями» сообщил заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин.
«Они лгут. Нам лгут так же, как лгали России о Минских соглашениях. Соглашение с Брюсселем — то же самое. Приштина и Курти (премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин. — Прим. ред.) сделали все возможное, чтобы спровоцировать нас и причинить вред сербам, живущим в Косово», — указал Вулин.
Он отметил, что все действия выше были «ожидаемы», а также не были проблемой, что нельзя сказать о другом. По мнению Вулина, Евросоюз не уважает собственное слово. Речь о том, что ЕС подписали с Сербией договор, но в то же время Белград не делал это с Приштиной.
«Мы их (Косово. — Прим. ред.) не признаем. Но мы подписали соглашение с ЕС», — подчеркнул вице-премьер.
Вулин выделил отдельную часть этого соглашения, которая касается объединения десяти сербских муниципалитетов Косово и Метохии. При этом он напомнил, что этого так в итоге и не произошло — за более чем десять лет.
«Что не будет такого насилия и издевательств над сербами», — добавил Вулин.
Важно отметить, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово было предусмотрено Брюссельскими соглашениями 2013 года.
Ранее 5-tv.ru писал, почему Сербия не намерена вводить санкции против России вслед за Евросоюзом.
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