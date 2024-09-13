«Важная часть»: вице-премьер Сербии сравнил с Минскими соглашениями договор с ЕС

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 49 0

Вице-премьер Сербии Вулин: ЕС не выполняет положений соглашения с Белградом

«Важная часть»: вице-премьер Сербии сравнил с Минскими соглашениями договор с ЕС

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Ardan Fuessmann

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Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Речь идет о документе, подписанном еще в 2013 году.

Евросоюз не выполняет положений соглашения с Белградом, тем самым «не уважая свое слово». Об этом в беседе с «Известиями» сообщил заместитель премьер-министра Сербии Александр Вулин.

«Они лгут. Нам лгут так же, как лгали России о Минских соглашениях. Соглашение с Брюсселем — то же самое. Приштина и Курти (премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин. — Прим. ред.) сделали все возможное, чтобы спровоцировать нас и причинить вред сербам, живущим в Косово», — указал Вулин.

Он отметил, что все действия выше были «ожидаемы», а также не были проблемой, что нельзя сказать о другом. По мнению Вулина, Евросоюз не уважает собственное слово. Речь о том, что ЕС подписали с Сербией договор, но в то же время Белград не делал это с Приштиной.

«Мы их (Косово. — Прим. ред.) не признаем. Но мы подписали соглашение с ЕС», — подчеркнул вице-премьер.

Вулин выделил отдельную часть этого соглашения, которая касается объединения десяти сербских муниципалитетов Косово и Метохии. При этом он напомнил, что этого так в итоге и не произошло — за более чем десять лет.

«Что не будет такого насилия и издевательств над сербами», — добавил Вулин.

Важно отметить, что создание Ассоциации сербских муниципалитетов в Косово было предусмотрено Брюссельскими соглашениями 2013 года.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Сербия не намерена вводить санкции против России вслед за Евросоюзом.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
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