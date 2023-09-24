Президент Сербии Вучич заявил об убийстве трех сербов в ходе столкновений в Косово

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 10 0

Еще два человека тяжело ранены.

Президент Сербии Вучич заявил об убийстве трех сербов в ходе столкновений в Косово

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово

Президент Сербии Александр Вучич заявил о гибели трех сербов от рук полиции Косово в результате столкновений на севере края. Двое из них убиты из снайперского ружья. Об этом он сообщил на выступлении в Генеральном секретариате.

Еще два человека находятся в тяжелом состоянии после ранения. По словам Вучича, сербы восстали потому, что не хотят больше терпеть террор.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что полиция ликвидировала одного из напавших на монастырь на севере Косова.

Тема:
Конфликт между Сербией и Косово
24 сент
Полиция ликвидировала одного из напавших на монастырь на севере Косова
14 сент
Вучич назвал безуспешными переговоры Белграда и Приштины
6 июл
Сербия запросит срочное заседание Совбеза ООН из-за угрозы безопасности в Косово
29 июн
«Сдаваться не вариант»: задержание в Косово сына Вучича обострило конфликт в Сербии
13 июн
Командующий силами НАТО для Косова прибудет в Белград
5 июн
В Косово прибыли 500 турецких военных для подкрепления контингента НАТО
4 июн
Новый кризис на Балканах: кто за ним стоит и как будут развиваться события
1 июн
Обострение ситуации в Косово: последние события
31 мая
Протесты не утихают: что происходит в Косово на фоне новой эскалации
30 мая
Не сдаваться: как Косово пытается столкнуть Сербию и НАТО
+22° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 43%
96.04
-0.04 102.25
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:13
Президент Сербии Вучич заявил об убийстве трех сербов в ходе столкновений в Косово
21:57
Число пострадавших в ДТП в Нижегородской области возросло до 17
21:41
«Был профессионалом»: стали известны детали похорон Алексея Янина
21:25
«Забыл» карту дома и приставал к жертве: жиголо из Киргизии задержали в Москве
21:09
Умер джазовый музыкант Георгий Искендеров
20:58
МО РФ: украинский дрон уничтожен над Курской областью

Сейчас читают

Вышли на след: где может находиться пропавший режиссер Никаноров
С улыбкой по жизни: Вячеслав Макаров о любви, семье и будущем в шоу-бизнесе
Потеря человеческой жизни: пластический хирург назвал ТОП самых опасных операций
«История — это люди»: Владимир Машков открыл выставку «Моя большая земля»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России