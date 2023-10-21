Вучич сообщил о тяжелом разговоре с представителями стран Запада по Косово

Вучич: разговор со странами Запада по вопросу Косово и Метохии был тяжелым
Фото: © РИА Новости
По словам сербского лидера, впереди у него другие важные встречи в Брюсселе.
Президент Сербии Александр Вучич назвал тяжелым разговор с представителями стран Евросоюза (ЕС) и Запада по вопросу Косово и Метохии и независимой политики Белграда. Свое заявление он опубликовал в социальных сетях, отметив, что ожидает еще серию важных встреч в Брюсселе по урегулированию кризиса.
В субботу в Белград прибыли спецпредставитель ЕС по диалогу Белграда и Приштины Мирослав Лайчак, спецпредставитель США на Западных Балканах Габриэль Эскобар, а также делегации из Германии, Франции и Италии. Встреча с Александром Вучичем проходила за закрытыми дверями, к журналистам по итогам беседы ее участники не выходили, комментариев не давали.
«Тяжелая встреча с „пятеркой“. Уверен, что в предстоящем периоде найдем путь для выхода из кризиса. В предстоящие дни ожидаю важные встречи в Брюсселе», — написал в своем блоге Вучич под фото с западными спецпредставителями.
Накануне переговоров президент Сербии заявлял, что его страна свободна и независима, и она сама принимает решения. Он подчеркнул, что и политики, выступающие за признание независимости Косово, вступление в НАТО и введение антироссийских санкций, и «великие патриоты» в конечном итоге будут действовать одинаково, оказавшись у власти. Все их решения будут продиктованы извне.
Ранее, писал 5-tv.ru, Александр Вучич заявил о безуспешности брюссельских переговоров с представителем непризнанной республики Косово.
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