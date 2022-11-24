На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Савельева

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Помощь неравнодушных людей может спасти жизнь и детство еще одного ребенка.

На Пятом канале акция «День добрых дел» для Артема Савельева

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Тема:
День Добрых Дел

Срочная операция необходима шестилетнему Артёму из Челябинска. У мальчика — детский церебральный паралич. Благодаря реабилитации Артём научился ходить, но если в ближайшее время не провести вмешательство на спинном мозге, его ждет будущее в инвалидной коляске.

Стоимость операции и дальнейшего лечения превышает миллион рублей. Таких денег у семьи нет. Но вместе мы можем помочь — просто отправьте СМС на короткий номер 7511 с суммой пожертвования. Или наведите камеру смартфона на QR-код, который вы сейчас видите на экране.

Каждую минуту, свободную от процедур, шестилетний Артём стремится провести подальше от больничной койки. Хотя каждый шаг дается мальчику с трудом, он мечтает, что когда-нибудь сможет даже бегать. Для этого надо победить ДЦП.

«Тема родился на двадцать девятой неделе, родился недоношенным. Он не дышал сам, его сразу забрали на ИВЛ, и на ИВЛ он находился семь суток», — вспоминает Ольга Савельева, мама Артёма.

В первые дни жизни у Артёма произошло кровоизлияние в мозг. То, что он выжил, а интеллект не пострадал, называют чудом. А вот с развитием физических навыков оказалось сложнее.

«Мы сразу начали заниматься ребенком. Начали делать ЛФК, массажи, различные физиопроцедуры», — рассказывает мама мальчика.

Ежедневные тренировки по несколько часов дали результат. Сейчас Артём может ходить самостоятельно, но это все еще далеко от нормы. Из спинного мозга к ногам идут слишком сильные импульсы. Поэтому мышцы постоянно в напряжении.

«Спастика с годами приводит к тому, что мышцы теряют свои эластические функции и грубо говоря превращаются в рубец. И все последующие реабилитационные мероприятия будут бесполезны», — объяснил врач-нейрохирург Дмитрий Зиненко.

Нейрохирурги предлагают сделать мальчику операцию, которая расслабит мышцы и в результате качественно изменит его жизнь. Все уже продумано.

На хирургическое вмешательство и последующее лечение потребуется один миллион сто двадцать пять тысяч рублей. Для семьи, где есть еще ребенок, и работает только папа, это сейчас неподъемная сумма. Но и медлить уже нельзя.

«Наиболее эффективна эта операция в младшем возрасте, когда еще не сформировался стереотип походки неправильной», — добавили специалисты.

Артём признался, что у него есть еще одна мечта. Когда совсем поправится и вырастет — будет гонять на мотоцикле. Правила уже выучил.

В семье верят — все так и будет. Главное сейчас, чтобы люди откликнулись и помогли. И тогда для мальчика загорится зеленый свет в полноценную, счастливую жизнь.

Итак, чтобы помочь Артёму, отправьте СМС на короткий номер 7511 с суммой, которую вы готовы пожертвовать — она автоматически спишется с вашего мобильного счета. И еще раз номер для СМС — 7511.

Тема:
День Добрых Дел
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