Пригожин эмоционально отреагировал на обвинения Руссо: «Что он сделал?!»

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 302

Иосиф Пригожин: Авраам Руссо извинялся при свидетелях за обвинения

Пригожин эмоционально отреагировал на обвинения Руссо: «Что он сделал?!»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Знаменитый продюсер вычеркнул все общее, что связывало его с певцом. Однако Руссо не может забыть своих обид.

Конфликт между певцом Авраамом Руссо и продюсером Иосифом Пригожиным продолжается долгие годы. Артист позволяет себе жестко оскорблять и публично обвинять Пригожина в своем похищении. Продюсер в беседе с 5-tv.ru рассказал, что Руссо приезжал к нему домой, чтобы принести извинения, однако сейчас продолжает пиариться на скандалах.

«Он глупый вор и дурак. Зачем мне про него разговаривать? Вы не видите, что он просто пытается париться, ему не на чем не осталось себе рекламу делать», — подчеркнул Пригожин.

Продюсер рассказал, что работал с Руссо 20 лет назад, более того суд уже давно вынес решение, однако певец не может успокоиться. Звезда эстрады прекрасно понимает, что фамилия «Пригожин» кликабельна и продолжает тиражировать грязь.

«Что он сделал после того, как перестал работать со мной много лет назад? Какие у него достижения?» — возмутился супруг певицы Валерии.

Пригожин пожаловался, что большинство знаменитостей забывают, кто их сделал. Они не ставят в расчет, что продюсеры любят их и порой «тащат на своих плечах». Исключения, конечно есть, но их единицы.

«Скажите, в какой категории артист Авраам Руссо? А, Б, Ц? В какой пятерке он находится? Он что, стадионы собирает, дворцы? Никому не нужен», — объяснил Пригожин возвращение «ресторанного» певца в Россию.

Продюсер добавил, что давно вычеркнул Руссо из своей жизни, сжег все общее. Отец шестерых детей не намерен связываться с «каким-то говном» и реагировать на его слова. По словам Пригожина, Руссо продолжил «подкладывать ему свинью» даже после того, как принес извинения за свои обвинения.

«Этот негодяй приезжал ко мне на дачу, в присутствии свидетелей, в присутствии семьи, и извинялся. Это было уже лет 10-15 назад», — прокомментировал Иосиф Пригожин.

По словам продюсера, Руссо демонстрирует просто «ублюдское лицемерие», когда поет песни в поддержку России. Он посоветовал артисту поехать на Донбасс, где тот сможет быть действительно полезным.

«Если коротко, то он — подонок, и он мне неинтересен. Честно вам говорю», — заключил Пригожин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Авраам Руссо пожелал Пригожину крепкого сна.

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