Блеф и провокации: продюсер Лавров объяснил желание Лободы петь на русском языке

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 41

Украинская публика слушает Светлану Лободу ради хита на русском

Блеф и провокации: продюсер Лавров объяснил желание Лободы петь на русском языке

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Украинская идет на концерты Светланы Лободы только потому, что в их плеере всегда есть песня «Твои глаза».

Знаменитая украинская певица Светлана Лобода недавно заявила, что не собирается отказываться от русского языка в своих песнях. Так почему же все-таки многие артисты боятся отказываться от русского языка и продолжают петь хиты, несмотря на разную позицию?

Российский продюсер Сергей Лавров рассказал в эксклюзивном интервью 5-tv.ru, что украинские звезды никогда не смогут отказаться от своих песен на русском языке, потому что их просто никто не будет слушать.

«Проблема вся в том, что они известны только своими старыми хитами. Вот, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода. Они записали песни на русском языке и благодаря этому стали звездами», — заявил Лавров.

По его словам, пока Лобода не раскрутилась на российском телевидении, про нее никто не знал. Все люди идут на концерты украинских звезд ради песен на русском языке.

«Весь украинский народ идет на Лободу только потому, что у них в плеере „Твои глаза“ на русском языке», — добавил Лавров.

По мнению продюсера, украинская публика всегда хочет слушать такие хиты, как «Твои глаза», «Лаванду» и «Луна, луна».

«Песни на украинском языке никто не будет слушать, и они это понимают, песню будут слушать на том языке, на котором она была спета изначально, Люди любят старые песни, и, вот, с этими старыми своими песнями, они гастролируют. Ротару, вон гастролирует, и все ждут от нее „Лаванда, горная лаванда“ и ничего иного», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как поклонники раскритиковали Лободу за ошибку в названии украинской песни. Певица анонсировала выход новой композиции «Два незнайомця». Один из украинских блогеров и филологов поправил артистку, оказывается, правильно пишется: «Два незнайомці». Ошибка Светланы сильно возмутила аудиторию, в комментариях звезды разразился настоящий скандал.

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