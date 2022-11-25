Всегда наготове: подлодка «Магадан» осуществила пуск ракет в Японском море

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 55

Минобороны РФ сообщило о пуске крылатых ракет «Калибр» в Японском море

Фото, видео: Климентьев Михаил / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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В составе флота судно находится с октября прошлого года. Стрельбы обеспечивались самолетами и беспилотными летательными аппаратами.

Пуск крылатых ракет «Калибр» выполнил экипаж новейшей подводной лодки «Магадан» из акватории Японского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Первой ракетой успешно поражена морская цель — щит-мишень, имитирующий надводный корабль условного противника. Вторая ракета в расчетное время поразила береговую цель на тактическом поле Сюркум в Хабаровском крае. Дальность стрельбы составила более тысячи километров», — сказано в сообщении оборонного ведомства. Также там уточнили, что выполнение стрельбы обеспечивали самолеты и беспилотные летательные аппараты.

Подводная лодка «Магадан» — третья по счету на Тихоокеанском флоте, имеющая на вооружении крылатые ракеты «Калибр». В составе флота она находится с октября прошлого года, а прибыла Северным морским путем в октябре текущего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходили пуски ракет «Ярс» и «Синева».

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