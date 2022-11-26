Ежемесячное пособие на ребенка в 2023 году: размер выплат и процедура получения

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 19

С 1 января 2023 года в России будет действовать пособие по рождению и воспитанию ребенка

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до 17 лет. Также ее будут получать беременные женщины. От чего зависит размер материальной помощи?

В России с 1 января 2023 года появится единое пособие по рождению и воспитанию ребенка. Соответствующий закон был принят 16 ноября.

Размер этого пособия составит 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума в зависимости от уровня дохода семьи. При этом сумма среднедушевого дохода на человека не должна быть выше.

Ежемесячную выплату назначат на каждого ребенка в семье до 17 лет. Также ее будут получать беременные женщины.

Получить пособие можно будет при условии постоянного проживания в стране. При определении выплаты учитываются движимое и недвижимое имущество, доходы в виде процентов по вкладам, а также прочие поступления.

Если в семье дети родились до конца 2022 года, то родители смогут либо получать пособия по действующим правилам, либо перейти на выплаты по новым нормам.

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