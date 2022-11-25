Экс-канцлер Германии Меркель заговорила о возвращении на пост на фоне кризиса

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 31

Ангела Меркель думает о возвращении на пост канцлера Германии

Экс-канцлер Германии Меркель заговорила о возвращении на пост на фоне кризиса

Фото: www.globallookpress.com / Sven Hoppe

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Политик усвоила три главных урока: важность личного в политике, радость планирования и мышление в историческом контексте.

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель, возможно, решила вернуться на свое прежнее место. Политик дала большое интервью изданию Der Spiegel, в котором также рассказала о том, какие уроки усвоила от своих предшественников.

«Если бы я вновь претендовала на пост канцлера Германии, я бы продолжила это дело. Так было и во время моего прощального визита в Москву. Ощущение было очень четким: «С точки зрения политики власти, с вами покончено», — заявила Меркель.

По ее словам, для президента России Владимира Путина важны все аспекты того, что происходит в мире, поэтому относиться к его мнению впроброс не нужно.

«Во внешней политике, несмотря на то, что мы снова и снова пробовали новые вещи, я, в конце концов, не продвинулась ни на миллиметр. Речь не только об Украине. О Приднестровье и Молдавии, Грузии и Абхазии, Сирии и Ливии. Пришло время нового подхода», — продолжает экс-канцлер.

Также она добавила, что пожелала бы более спокойного времени после своего ухода, потому что она много занималась вопросом Украины.

«Но это не стало неожиданностью. Минские соглашения не работали. После встречи президентов Байдена и Путина, я и Эммануэль Макрон хотели создать независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Некоторые возражали против этого, а у меня уже не было сил отстаивать свою точку зрения, потому что все знали, что осенью того года мне придется покинуть свой пост», — заключила Ангела Меркель.

От своего предшественника Гельмута Коля политик усвоила три главных урока: важность личного в политике, радость планирования и мышление в историческом контексте.

В заключение Ангела Меркель добавила, что серьезное отношение к России является признаком не слабости, а мудрости. И лучше бы всем сейчас это сделать, а не вести агрессивную политику.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ангела Меркель рассказала, что ей помешало наладить диалог с Россией.

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Экс-канцлер Германии Меркель заговорила о возвращении на пост на фоне кризиса

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