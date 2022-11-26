Признаком каких заболеваний может быть потрескавшаяся кожа рук?

Достаточно ли просто надевать перчатки, чтобы руки пришли в норму?

Совсем скоро наступит зима — сезон различных болезней, а также кожных заболеваний. Часто именно в это время года кожа рук чрезмерно сохнет и трескается. Как этого избежать рассказала дерматолог Елена Бакулина.

«Причины бывают внутренние, которые зависят от нашего организма и внешние. Внутренние — это различные заболевания, начиная от проблем с желудочно-кишечным трактом и заканчивая эндокринологическими заболеваниями. Некоторые кожные заболевания, такие как аллергический дерматит, псориаз, экзема, грибковые заболевания, нейродермит, могут проявляться сухостью, зудом и шелушением кожи кистей рук», — рассказала она в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

К внешним факторам эксперт отнесла воздействия химических средств и физические факторы, такие как ультрафиолет, сухой воздух в помещениях, мороз, ветер. Для того, чтобы с этим бороться, нужно устранить то, что вызвало такую реакцию. Например, вылечить основное заболевание или минимизировать факторы внешней среды на кожу рук. Также важно употребление в пищу витаминов. Например, в осенне-зимний период можно пить омегу-3 и омегу-6, жирные кислоты, есть растительные масла и жирную морскую рыбу. Кроме того, в рацион необходимо добавить продукты, богатые витаминами A, E, D и соблюдать питьевой режим.

«Какие же наружные средства мы можем применить, чтобы дать нашей коже комфорт? Во-первых, это вначале убрать гиперкератоз на коже, чтобы эти чешуйки снять и дать проникнуть активному веществу вглубь кожи. Это различные скатки, абразивные легкие крема, которые мягко скатают и уберут эти чешуйки с кожи», — добавила Бакулина

Специалист добавила, что затем надо нанести гелевый слой. Для него подойдет гель алоэ-веры, который глубоко проникнет и даст длительное увлажнение. Следующий слой — жирный крем, который содержит пантенол, витамины В5, А, Е, D, мочевину высокой концентрации, растительные масла. Эксперт указала, что такой крем образует защитную пленку на коже и напитает ее.

«Если на коже есть трещины, раны, тогда мы добавляем серебро, сульфат, который будет заживлять, антисептически действовать на поврежденную кожу. Не забывать в холодное время защищать кожу перчатками. При чем перчатки надеваем в тепле», — посоветовала врач.

Как ранее писал 5-tv.ru, эксперты рассказали, как правильно ухаживать за кожей лица и тела в зимнее время года.