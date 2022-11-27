Ущерб всем жильцам: чем может обернуться отказ ремонтировать стояк в доме

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Отказ ремонтировать стояк в доме может обернуться исковым заявлением в суд

Ущерб всем жильцам: чем может обернуться отказ ремонтировать стояк в доме

Фото: www.globallookpress.com / Libor Sojka

Читайте нас в: Дзен Новости

Квартира — частная собственность. Однако не все квадратные метры принадлежат хозяину по документам.

Отказавшийся пускать в свою частную собственность хозяин квартиры для ремонта труб и стояков может столкнуться с немалыми проблемами. Ведь не вся жилплощадь принадлежит собственнику.

Как пишет Сибкрай.ru, трубы и стояки являются общедомовым имуществом, поэтому отказ от замены стояка грозит существенными неприятностями и финансовыми затратами. Так, соседи жильца, который из принципа не хочет никого пускать в свое жилище, могут подать не него иск в суд. Дело они выиграют, и работники управляющей компании все равно попадут в помещение для осмотра. Подать заявление в суд может и сама управляющая компания.

Вместе с тем, если произойдет какая-либо авария и остальным жильцам будет нанесен ущерб, при официальном отказе упрямого владельца квартиры пускать в жилье, все расходы по ремонту понесет именно он. А также вынужден будет оплатить судебные затраты.

Однако в большинстве случаев вопрос удается решить полюбовно. Собственнику квартиры объясняют все последствия его упрямства пускать в жилье, и в результате находится компромисс. Но если владелец квартиры неизвестен, необходимо запросить выписку из ЕГРН, а дальше выслать ему уведомление о необходимости ремонтных работ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как сервисы по ремонту техники наживаются на россиянах.

-7° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.48
0.09 62.88
0.10
Диагноз по Луне: из-за чего и в каком возрасте умирают разные знаки зодиа...

Последние новости

2:02
«Мое сердце разрывалось от боли»: Антонова вспомнила смерть двухмесячного сына
1:27
Минобороны РФ доказало разработку американцами биологического оружия на Украине
1:02
Ущерб всем жильцам: чем может обернуться отказ ремонтировать стояк в доме
0:45
«Показала себя со сдвинутыми ногами»: Волочкова перевоплотилась в Шарлиз Терон
0:28
Американский сенатор высказался о военных преступлениях украинцев в отношении РФ
0:11
Помог сын: звезда Comedy Woman Ангарская раскрыла личность отца будущего ребенка

Сейчас читают

Жизнь возможно изменить: таро-прогноз на неделю с 28 ноября по 4 декабря
При каком условии Чулпан Хаматова сможет вернуться в Россию?
Названа причина смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео