При этом власти Штата выделили больше средств на музей хип-хопа, поддержку сообщества ЛГБТК+ и беженцам с Украины.

США взяли на этой неделе определенную политическую паузу: президент Байден фактически отсутствует. Он выдал внучку замуж, прямо в Белом доме, отметил свое 80-летие, и со всей страной ушел на каникулы. В США один из главных праздников — День благодарения, когда все жарят индеек для семейного ужина, а по главным улицам Нью-Йорка проходит парад надувных шаров. Персонажи карнавалов часто связаны с предрождественской тематикой.

Но в этом году, крысиный король, очевидно из «Щелкунчика», на улицах Нью-Йорка, как сатира на злобу дня — мегаполис переживает настоящее нашествие крыс. Даже мэром города избрали того, кто заявил, что раз и навсегда покончит с грызунами. И начал на этой неделе активную дератизацию.

Впрочем, это, как выяснилось, не проблема только Нью-Йорка. За право называться «крысиной столицей» США борются с десяток крупных городов. Отчего такая антисанитария — разобрался Александр Мастеров.

«Они хотели бы жить на Манхеттене», но точно не на таком. Здесь крысы здесь сбиваются в стаи, и теперь они настоящие банды Нью-Йорка. Бегают по пассажирам метро. И нападают на младенцев — в Бронксе ребенка покусали во сне. Но и днем полчища не боятся даже взрослых.

Крысы и горы мусора всегда были главной проблемой Нью-Йорка. Но сейчас и то, и другое бьет все рекорды. Жалоб на крыс стало в два раза больше всего за полгода. Местные власти наконец-то объявляют им официальную войну: документ мэр подписывал на фоне вымытого до блеска мусоровоза.

«Я ненавижу крыс! Мы собираемся их уничтожить! Им нет места в городе», — заявил мэр города Эрик Адамс.

Горожане даже дали мэру кличку «Крысобой». Хотя это прозвище больше заслужил бы его предшественник, который выделил на борьбу с грызунами 32 миллиона долларов. Сейчас заметно меньше — пять, зато под камеры и на выездном заседании. Дератизиторы подсчитали: с таким скромным бюджетом крысы будут и дальше с причмокиванием и чавканьем грызть «большое яблоко».

«Мы говорим о большом городе! 4,8 миллиона долларов на борьбу с крысами — это ничто! Для города такого размера, с такими населением и с таким количеством мусора», — считает технический директор компании по борьбе с вредителями в Нью-Йорке Тимоти Вонг.

Для сравнения: примерно столько же инвестировали в музей хип-хопа в Бронксе. Почти в три раза больше — 13,5 миллионов досталось Министерству здравоохранения на поддержку сообщества ЛГБТК+. Для помощи беженцам с Украины из бюджета штата достали 21 миллион долларов.

«У нас есть много крыс и много преступников, которые разгуливают на свободе. Потому что администрация не считает это важной проблемой. В целом эти проблемы можно было приписать демократам. Они фактически разрушают город. Я жил там 11 лет, и никогда не жил бы там снова», — заявил профессор Нью-Йоркского университета Майкл Ректенвальд.

Список наиболее «окрысившихся» американских городов мечты все новые и новые агломерации. Грызунов снова видят там, где их уже давно извели.

«Крысы заселяют в Лас-Вегас, причем заезжают они не в подвалы и туннели под городом, а во вполне приличные отели. Некоторым гостиницам время от времени приходится даже закрываться на санобработку. Для города, который живет за счет туристов, нашествие грызунов — настоящая катастрофа», — сообщает корреспондент Николай Мастеров.

За звание крысиной столицы с Нью-Йорком борется Чикаго. Уничтожить грызунов там пытались всеми способами. В аренду даже стали сдавать бывших бездомных котов, которые не потеряли навыков охоты. Нанять кошачью бригады для домашнего бизнеса стоит от 600 до 800 долларов.

Трудоустроить смогли уже тысячи животных. Их сородичи из Нью-Йорка с крысами предпочитают не связываться. Поэтому горожане выходят на охоту с собаками.

Охотники на грызунов раскладывают на тротуаре ночной улов — несколько десятков особей. Эта потянула на полтора кило. В ночной дозор команда ходит несколько раз в неделю.

«Все началось на выставке собак, она была наводнена крысами. Это было в государственном парке. И собаки просто естественно начали охотиться. Именно так появилась организация», — вспоминает крысолов в Нью-Йорке Ричард Рейнольдс.

Откуда выползли такие рекордные полчища, становится понятно после поездки по Нью-Йорку. Типичная картина Манхеттена: огни небоскребов, дорогие машины и кучи вонючего мусора на обочинах. Из-за плотной застройки места для мусорных баков здесь просто не осталось.

«Американские мусорные баки — шведский стол для грызунов. Большинство из них никогда не собирались как-то специально защищать от проникновения крыс или бездомных животных. Но теперь вот такую устаревшую модель в некоторых городах собираются менять на современную — с навесным замком», — рассказал Александр Мастеров.

По статистике американцы выбрасывают примерно 40% продуктов на 240 миллиардов долларов. А среднестатистическая американская семья тратит почти две тысячи долларов на еду, которую так и не съест. Другие эксперты подсчитали вес выброшенных продуктов. Обычный американец выкидывает на помойку 113 килограммов еды в год. Почти 10 килограммов за месяц. Сколько выбрасывают рестораны — никто и не считал. Перед закрытием в мусорный бак летят даже вкусные, сладкие, ни на крошку не испорченные пончики.

Почему американцы так разбрасываются едой, нам объясняет Джей Клоус. Шеф-повар многих ресторанов сменил родной Нью-Йорк на подмосковную деревню. Здесь стал фермером и начал варить сыр.

«Если вы готовите ланч для 10 тысяч человек, а пришли только 9 тысяч, что вы будете делать?» — задается вопросом фермер Клоус.

Перед днем Благодарения рестораны США тоже делали запасы. Какую-то их часть будут доедать крысы. Некоторые вырастают так, что не понятно: этот экземпляр так поправился на фастфуде, или из зоопарка сбежал бобер? Но власти США скорее раскормят своих крыс до ожирения, чем придумают, как можно отдавать еду нуждающимся. В том, что в Африке усиливается голод, у Байдена виновата Россия.

«Вина должна быть возложена на Россию. Это просто пропаганда, которая явно не имеет под собой никаких фактов. Говорить о том, что Россия несет ответственность за голод в Африке — фальшиво», — считает американский экономист Пол Робертс.

Эффективнее всего борьбу с грызунами, похоже, будут вести сами жители Америки. Им поможет инфляция — нежеланный гость Дня благодарения, которая заставила подорожать все, что нужно для семейного ужина. От тушки индейки до тыквенного пирога.

«Типичные вещи, которые нужны для празднования Дня благодарения, — это еда и электроэнергия. Вторая нужна для приготовления. Все подорожало на 10-15%, так что это рекорд инфляции», — заявил исполнительный вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен.

Огромная птица, которую на лужайке Белого дома по традиции помиловал Джо Байден, в этот День Благодарена предпочли далеко не все американцы. Некоторые заменили ее более дешевой курицей. Но сразу покупали несколько штук, чтобы хватило на всю семью. И пока американцы пытаются доесть все это за выходные, крысы в их подвалах готовятся к праздничному пиршеству.