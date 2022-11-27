Панкратов-Черный опечален современной культурой РФ: «Голую задницу показывают!»

Российский и советский актер вошел в состав «Культурного фронта» РФ вместе с коллегой по цеху Александром Михайловым. Оба артиста осудили зумеров отечественного шоу-бизнеса.

Часть депутатов, голосовавших за новые ЛГБТ-ограничения, вошли в новое общественное объединение «Культурный фронт России», о котором рассказали в Госдуме. Пока четких контуров или программы действий у объединения нет. Есть общее понимание, что надо защитить российскую культуру от опасных нападок извне и поддержать то хорошее, что у нас традиционно есть.

Есть и штаб фронта, куда вошли представителей разных политических взглядов, разных возрастов и разных творческих вкусов. Но все это люди, безусловно, известные, уважаемые и любящие свою страну. Предполагается, что филиалы «Культурного фронта» могут быть открыты во всех регионах страны.

Зачем понадобилось такое объединение, и чем оно займется? Мы спросили у двух его ярких участников, народных артистов Александра Михайлова и Александра Панкратова-Черного.

«Я на этом фронте всю жизнь и буду жить. Я знаю, где я. Я знаю свое место. Я знаю, что такое Родина, стыд, красота, любовь. С этими параметрами я всегда жил с детских лет и буду жить», — сказал Александр Михайлов.

«Именно фронт, борьба за культуру. Потому что российская культура требует, чтобы ее защищали и развивали, несли в массы, в народ», — добавил Панкратов-Черный.

«Вот звонят, говорят: уехали Пугачева, Галкин*. Ну уехали, и слава богу!» — подчеркнул Михайлов.

«Президент страны и правительство выделяют на культуру миллиарды рублей, а куда эти деньги уходят?» — недоумевает Панкратов-Черный.

«Я бы хотел, чтобы за границей оказались и Бузовы, и Моргенштерны, и Дани Милохины. Они не из нашей категории», — уверен Александр Михайлов.

«Это миллионы, а песни ни о чем! И голую задницу показывают. Это печально», — со смехом отметил Панкратов-Черный.

«Мы будем нести не голозадых девиц сюда, не половые акты, не стриптиз театральный. Есть цензура совести, цензура нравственности — вот это основа», — пообещал Александр Михайлов.

«Ах, Россия, моя Россия — непонятная никому. Солнцу радуйся в небе синем, не проваливайся во тьму», — пожелал Панкратов-Черный.

* — признан в РФ иноагентом.