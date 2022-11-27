Черная зависть? Little Big раскритиковали творчество певца SHAMAN

Их возмутило, что артист выступает под восточным псевдонимом, но поет о том, что он русский.

Сбежавшие в США солисты группы Little Big Илья Прусикин и Софья Таюрская в интервью Ирине Шихман* негативно высказались о творчестве певца SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов — Прим. ред.)

По мнению Прусикина, образ исполнителя слишком сюрреалистичный.

«Назовем его по-восточному с дредами, но он будет петь, что русский», — сказал он.

Помимо образа SHAMAN, солисты LIttle Big раскритиковали и его творчество. Они не поверили, что исполнитель самостоятельно добился успеха, потому что премьера его песни якобы состоялась на федеральном канале.

«Сколько артистов, которые сделали себя сами, премьерили свои песни там?» — подчеркнула Софья Таюрская.

К слову, премьера песни «Встанем» произошла за несколько месяцев до появления на телевидении в сети и тут же ушла в народ, а также стала исполняться различными артистами во время своих выступлений.

При этом недавно продюсер Пашу объяснил ошеломительный успех SHAMAN. Просто его патриотичные треки появились именно тогда, когда российская аудитория в них особенно нуждалась.

Досталось от Прусикина не только Ярославу Дронову. С яркой критикой, не стесняясь нецензурных слов он прошелся и по Виталию Гогунскому, который не только не стесняется своей патриотической позиции, но и снимает в своих клипах маленькую дочь.

Недавно в соцсетях появилась информация, что два музыканта покинули группу Little Big — Сергей Макаров и Антон Лиссов завершили сотрудничество с другими участниками квартета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему карьера группы Little Big рухнула после побега Прусикина и Таюрской.

* — признана в России иноагентом.