«Обиделась на мужа»: почему Алекса запретила свекрови общаться с внучкой

Зачастую мамы переносят проблемы со своими родителями на родственников супруга. По той же причине певица могла оградить свою дочь от ее бабушки.

Недавно стало известно, что певица Алекса запретила свекрови общаться с маленькой дочерью и отрезала все контакты с семьей своего мужа, Вячеслава Дайчева. Причем сама звезда постоянно заявляет в социальных сетях, как она счастлива в браке и хочет второго ребенка. А ее свекровь, Лилия Соловьева, слезно жалуется на то, что не может увидеть любимую внучку и ничем не спровоцировав подобное отношение к себе. 5-tv.ru поговорил с психологом Олесей Лупак и выяснил, по каким причинам Алекса поступила именно так.

Во-первых, отмечает специалист, часто мамам может казаться, что бабушка и дедушка оказывают на ребенка плохое влияние. И вместо того, чтобы поговорить с ними и проработать этот момент, она просто отрубает их из жизни малыша.

«Маме кажется, что бабушка и дедушка плохо влияют на ребенка. И тут нужно тестировать реальность: это действительно так, или маме просто показалось?» — задала вопрос эксперт.

Во-вторых, Алекса могла обидеться на мужа по какой-то причине, а вину за его поступки перенести на близких: мол, не так воспитали кровиночку, или настроили его на подобное поведение.

«Вторая причина — это обида. Женщина обиделась на родителей, или обиделась на мужа, а вину перенесла на родителей», — объяснила Олеся Лупак.

В-третьих, зачастую женщины, у которых до брака были напряженные отношения с родителями, вступая в брак, переносят эти проблемы на новых родственников. Дело в том, что от своих мамы и папы можно получить поддержку и заботу, а свекр и свекровь все-таки не такие родные. Поэтому легче просто перенести все свои обиды и потаенную злость на других бабушку и дедушку и отомстить им, оторвав от общения с ребенком.

«Третьим моментом может быть перенос чувством. Может произойти так, что до замужества у женщины были плохие отношения со своими родителями, и во время брака со своими родителями улучшаются, а злость и обида переносятся на маму и папу мужа. Это происходит неосознанно», — рассказала психолог.

Однако существует и еще одна причина. Иногда так случается, что свекровь постоянно критикует невестку и подрывает ее авторитет матери. Интересно, что обида при этом возникает не на свекровь, а на мужа, потому что он не отстоял право супруги быть такой матерью, которой она хочет и может быть.

«Неуверенность в материнских силах — причина крайне редкая и происходит тогда, когда свекровь считает невестку плохой матерью. Тогда тут идет не ограничение общения с родителями, а обида на мужа, что он не может отстоять меня перед своей матерью, который не защитил мое право быть той мамой, какая я есть», — объяснила Олеся Лупак.

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