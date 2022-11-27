Умер один из пострадавших детей в ДТП на северо-западе Москвы

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 489

Девятимесячный малыш госпитализирован.

Умер один из пострадавших детей в ДТП на северо-западе Москвы

Фото: 5-tv.ru

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Умер один из пострадавших детей в ДТП на северо-западе Москвы. По информации 5-tv.ru, четырехлетний малыш находился в состоянии клинической смерти. Медики пытались его реанимировать, но безуспешно.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, мать ребенка погибла на месте. Девятимесячный малыш госпитализирован. О его состоянии пока нет информации.

Авария на улице Свободы произошла вечером. Момент попал на камеры городского видеонаблюдения. Двигавшийся по трамвайным путям автомобиль резко ушел вправо, пересек несколько полос и по прямой вылетел на тротуар, после чего перевернулся. В этот момент там находилась женщина с двумя детьми.

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