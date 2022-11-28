«Падает духом, сдает сердце»: оставшаяся без квартиры Клюева готовится к суду с сыном

На пути к справедливости 71-летней актрисе придется пройти психиатрическую экспертизу и доказать — она еще не сошла с ума, говоря о предательстве сына.

Оставшаяся без крыши над головой актриса Татьяна Клюева готовится к судебному разбирательству с сыном Яном. И, по словам Станислава Садальского, 71-летняя звезда фильма «Варвара-краса, длинная коса» не верит в справедливость, возвращение квартиры, поэтому стала хуже себя чувствовать.

Напомним, в начале ноября Клюева призналась — единственный наследник буквально выкинул ее на улицу, забрав квартиру. Якобы, чтобы она подписала документы, сын накачивал ее психотропными веществами. Вот только знаменитость не может вспомнить, как ставила подписи в документах.

«Наташа Варлей говорит, что Таня падает духом, стало сдавать сердце. 1 декабря ей назначена психиатрическая экспертиза, которая решит исход судебной тяжбы между сыном и мамой. Позор. Страшно и стыдно!», — сообщил Садальский в своем блоге.

Он добавил, что жизнь Клюевой в последний год и так напоминает ад. Любимый супруг умер от коронавируса, а сын превратился в «животное». Он только и делает, что бравирует наградами и заслугами, но первое, что он должен делать — это защищать маму, заявил Садальский.

«Ян — генерал-майор. Во всех интервью он трясет медалями и боевыми заслугами. Ореол мученика-героя, честь которого порочит мать с мнимой деменцией, сияет очень ярко. Вокруг его пьедестала жирный меловой круг, который даже мамин гроб не прошибет», — сокрушился Садальский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сможет ли Татьяна Клюева вернуть отобранную квартиру.