Волшебное слово: как при раке может помочь психолог

У борющихся с серьезным заболеванием зачастую бывают панические атаки и страх смерти. Как им справиться с этим?

Боль при раке может быть вызвана не только физиологическими, но и психологическими факторами. Зачастую они присутствуют одновременно, усугубляя друг друга. Врач-психиатр Олег Коляго рассказал, что нужно делать в таких случаях.

По словам специалиста, важно помнить, что физическое здоровье зависит от здоровья душевного, а на результат лечения серьезно влияет психологическое состояние пациента. Психотерапевт своим участием может существенно повысить эффективность лечения заболеваний, которые, на первый взгляд, вообще не имеют отношения к психиатрии — в том числе и онкологических. Об этом пишет aif.ru.

У многих пациентов, которые попадают на лечение в онкостационары, есть тревожно-фобические реакции — панические атаки и страх смерти. У них часто происходят перепады настроения, фиксация на своем состоянии здоровья, чувство тревоги и страха, которые лишают человека сил и ресурсов, которые необходимы для продолжения лечения.

Встречаются также другие явления. Например, феномен отчуждения реальной болезни, когда пациент отрицает онкологическое заболевание. Также бывает отрицание беспокойства по поводу лечения и исхода онкологического заболевания, наигранный оптимизм, который приводит к нерегулярным посещениям врача и обследований, а зачастую к полному отказу от терапии.

Как их лечат психологи?

В лечении кроме сеансов психотерапии могут использоваться лекарства и альтернативные методы лечения, технологии виртуальной реальности, биологическая обратная связь и другие способы, которые позволяют вернуть психологическое равновесие и настроить человека на борьбу с болезнью.

Где получить?

Обычно в медицинских учреждениях есть психолог или психиатр, который оказывают консультативную помощь отдельным пациентам по просьбам врачей, но единой структуры не существует.

Недавно психотерапевтическая служба была создана в Онкоцентре имени Блохина. Специалисты работают в каждом клиническом отделении НМИЦ Блохина. Такая работа проводится во всех химиотерапевтических отделениях центра, а также в отделениях реабилитации, рентгенохирургии, абдоминальной хирургии и онкогинекологии.

Кроме того, будут созданы мультидисциплинарные группы с участием онкологов, психиатров и психологов. Они будут оценивать, каким образом меняется психика человека при разных формах злокачественных новообразований.

Как ранее писал 5-tv.ru, врач-онколог Владимир Воротников рассказал, может ли рак передаваться по наследству.