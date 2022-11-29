Беременная Ольга Орлова честно рассказала о пластических операциях

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 122

Ольга Орлова опровергла слухи о сделанных ею пластических операциях

Беременная Ольга Орлова честно рассказала о пластических операциях

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певицу часто обвиняют в том, что подкорректировала свое лицо при помощи хирургов. Устав читать обвинения, она ответила всем любопытным.

Беременная Ольга Орлова сейчас наслаждается прекрасным периодом в жизни каждой женщины. Однако несмотря на интересное положение, в ее сторону продолжают лететь обвинения в том, что она подкорректировала лицо при помощи пластической хирургии. Устав от обвинений, знаменитость ответила всем интересующимся ее внешностью.

Так, в социальной сети у нее поинтересовались, кто делал ей пластику. Ведь видно, якобы, что работа была проделана некачественно.

«Пластику мне делала природа — все претензии к ней. Там же можно поинтересоваться, почему лично вам не досталось ни такта, ни порядочности», — резко отреагировала Орлова.

Кроме того, помимо обвинений в пластике некоторые не верят, что Орлова самостоятельно смогла забеременеть и носит под сердцем малыша. По их мнению, будущего наследника артистки сейчас вынашивает суррогатная мама, а Орловой только и остается ходить с накладным животом, чтобы никто не заподозрил неладное.

Как известно, Ольга Орлова станет мамой второй раз в начале нового года. Несмотря на возраст — а ей 45 — и трудный путь к материнству, ведущая активно работает и не отказывает себе в развлечениях. К примеру, недавно она отметила свой день рождения в кругу друзей и близких. Во время праздника, судя по видео в соцсетях, знаменитость провела много времени на ногах и даже танцевала, при этом выглядела счастливой и полной сил.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Орлова относится к партнерским родам.

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Беременная Ольга Орлова честно рассказала о пластических операциях

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