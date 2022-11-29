«Исполнилось бы 50 лет»: когда Юре Шатунову поставят памятник

Урна с прахом знаменитого участника группы «Ласковый май» была похоронена на Троекуровском кладбище.

Вдова легендарного певца Юры Шатунова сообщила, когда у артиста на могиле появится памятник. По словам Светланы, примерная дата установки монумента назначена на сентябрь следующего года.

«В следующем сентябре Юре исполнилось бы 50 лет. Было бы хорошо установить памятник к этой дате. В то же время я не ставлю жестких рамок. Главное — сделать хороший памятник, достойный легендарного музыканта, которого любят миллионы людей», — приводит ее слова aif.ru.

Солист группы «Ласковый май» умер 23 июня. В тот злополучный день он отдыхал на даче вместе с друзьями. Во время веселья самочувствие музыканта резко ухудшилось. Он пожаловался на боль в сердце. Товарищи сразу отвезли его в ближайший медпункт, откуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Увы, но вокалист умер от инфаркта.

Урна с его прахом была похоронена на Троекуровском кладбище. Часть по желанию артиста развеяли в Германии, над тем местом, где певец любил ловить рыбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой памятник будет стоять на могиле Юры Шатунова.