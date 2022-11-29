«Исполнилось бы 50 лет»: когда Юре Шатунову поставят памятник

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 42

Вдова Шатунова сообщила примерную дату установки памятника на могилу певца

«Исполнилось бы 50 лет»: когда Юре Шатунову поставят памятник

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Умер Юра Шатунов

Урна с прахом знаменитого участника группы «Ласковый май» была похоронена на Троекуровском кладбище.

Вдова легендарного певца Юры Шатунова сообщила, когда у артиста на могиле появится памятник. По словам Светланы, примерная дата установки монумента назначена на сентябрь следующего года.

«В следующем сентябре Юре исполнилось бы 50 лет. Было бы хорошо установить памятник к этой дате. В то же время я не ставлю жестких рамок. Главное — сделать хороший памятник, достойный легендарного музыканта, которого любят миллионы людей», — приводит ее слова aif.ru.

Солист группы «Ласковый май» умер 23 июня. В тот злополучный день он отдыхал на даче вместе с друзьями. Во время веселья самочувствие музыканта резко ухудшилось. Он пожаловался на боль в сердце. Товарищи сразу отвезли его в ближайший медпункт, откуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Увы, но вокалист умер от инфаркта.

Урна с его прахом была похоронена на Троекуровском кладбище. Часть по желанию артиста развеяли в Германии, над тем местом, где певец любил ловить рыбу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой памятник будет стоять на могиле Юры Шатунова.

Тема:
Умер Юра Шатунов
22 нояб
Конец игры: смог ли Разин выиграть суд у покойного Шатунова
7 нояб
Дышится непросто: тяжелобольной Сергей Кузнецов накануне смерти устроил концерт
2 нояб
Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Ему очень сложно было»
21 окт
«Дьявол»: названа неожиданная причина гибели солистов «Ласкового мая»
13 окт
«Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики
10 окт
Разин назвал цену, за которую Шатунов «продал» ему свои песни
9 окт
Разин о правах Шатунова на хиты «Ласкового мая»: «Юрий не выиграл никакой суд»
8 окт
«Убили концертами»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова
5 окт
Фейковая скорая и загадочный директор: фанатское расследование смерти Шатунова
28 сент
«Правила, написанные кровью»: чему может научить россиян болезнь Юрия Шатунова
-7° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.75
0.27 63.30
0.42
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 ноября

Последние новости

12:14
Киевский режим уже требует от НАТО поставки нового оружия
12:02
Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР
11:55
«Я недавно ушел»: Нагиев объяснил, почему перестал работать на телевидении
11:41
Массовое убийство бездомных собак расследуют в Астраханской области
11:29
Каждый пятый ларек с шавермой в Петербурге закрылся за последние полгода
11:21
В «Театре Луны» подтвердили смерть 37-летней Наталии Стешенко

Сейчас читают

В ЛНР призвали «хирургическим путем» вылечить Украину
Тяжба за квартиры отменяется: 58-летняя Гулькина успела оставить завещание
Газовый хаб в Турции может заработать и без новых газопроводов
Вредные психологические советы, которые не нужно слушать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео