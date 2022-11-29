«Исполнилось бы 50 лет»: когда Юре Шатунову поставят памятник
Вдова Шатунова сообщила примерную дату установки памятника на могилу певца
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Урна с прахом знаменитого участника группы «Ласковый май» была похоронена на Троекуровском кладбище.
Вдова легендарного певца Юры Шатунова сообщила, когда у артиста на могиле появится памятник. По словам Светланы, примерная дата установки монумента назначена на сентябрь следующего года.
«В следующем сентябре Юре исполнилось бы 50 лет. Было бы хорошо установить памятник к этой дате. В то же время я не ставлю жестких рамок. Главное — сделать хороший памятник, достойный легендарного музыканта, которого любят миллионы людей», — приводит ее слова aif.ru.
Солист группы «Ласковый май» умер 23 июня. В тот злополучный день он отдыхал на даче вместе с друзьями. Во время веселья самочувствие музыканта резко ухудшилось. Он пожаловался на боль в сердце. Товарищи сразу отвезли его в ближайший медпункт, откуда реанимационная бригада доставила пациента в город. Увы, но вокалист умер от инфаркта.
Урна с его прахом была похоронена на Троекуровском кладбище. Часть по желанию артиста развеяли в Германии, над тем местом, где певец любил ловить рыбу.
Ранее 5-tv.ru сообщал, какой памятник будет стоять на могиле Юры Шатунова.
- 22 нояб
- Конец игры: смог ли Разин выиграть суд у покойного Шатунова
- 7 нояб
- Дышится непросто: тяжелобольной Сергей Кузнецов накануне смерти устроил концерт
- 2 нояб
- Данилко о последней встрече с Шатуновым: «Ему очень сложно было»
- 21 окт
- «Дьявол»: названа неожиданная причина гибели солистов «Ласкового мая»
- 13 окт
- «Кулаки в кровь об стену»: Разин доводил покойного Шатунова до истерики
- 10 окт
- Разин назвал цену, за которую Шатунов «продал» ему свои песни
- 9 окт
- Разин о правах Шатунова на хиты «Ласкового мая»: «Юрий не выиграл никакой суд»
- 8 окт
- «Убили концертами»: Разин назвал виновных в смерти Шатунова
- 5 окт
- Фейковая скорая и загадочный директор: фанатское расследование смерти Шатунова
- 28 сент
- «Правила, написанные кровью»: чему может научить россиян болезнь Юрия Шатунова
86%
0.27 63.30
0.42
Нашли ошибку?