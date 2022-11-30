«Предсказуем жесткий ответ»: почему введение потолка цен на нефть погубит Европу

Нельзя следовать указанию Польши и балтийских стран, они погубят всю систему.

Европейский союз хочет установить предельный потолок цен на российскую нефть. Однако страны до сих пор не могут договориться. Почему недружественные государства разошлись во мнениях и насколько логична и реализуема их идея? В этом разобрался российский политолог, журналист, сопредседатель партии «Правое дело», член совета Партии Роста, шеф-редактор газеты «Известия» Георгий Бовт.

Он объяснил изданию «Российская газета», что нерыночная фиксация стоимости на какой-либо продукт еще никогда в мире не тестировалась, поэтому недружественные страны будут первыми в этом деле. Однако Евросоюз не уверен, что подобная задача в принципе выполнима.

Договариваться на тему энергоресурсов РФ следует до 5 декабря. С этого дня начнет действовать эмбарго для европейских организаций на оказание услуг по перевозкам на воде, субсидированию, страхованию сделок по продаже нефти из России третьим странам. Если ценовой потолок будет установлен, то все организации, соблюдающие эти ограничения, освободятся от этого. Со следующей недели эмбарго будет распространяться только для нефти, отправленной после этой даты.

Москва регулярно сообщала, что не станет сотрудничать с теми, кто придерживается подобной схемы. Этот запрет может оформить российский лидер Владимир Путин.

Ситуация в ЕС неопределенная: большая часть стран призывает установить потолок в 65-70 долларов за баррель. Однако Польша и балтийские государства против и призывают снизить его до 30 долларов. Их возмущает, что нашей стране достанется много денег. А такие государства, как Греция и Мальта, боятся «опускаться» в стоимости, ведь рискуют лишиться масштабного рынка нефтеперевозок своим танкерным флотом.

Сейчас нефть из России Urals торгуется примерно за 65-70 долларов. Такая стоимость даже указана в бюджете России. При этом важно не забывать об озвученных Москвой условиях, которые запрещают продавать черное золото государствам, согласным с «потолочными» санкциями.

Например, поставки «вне потолка» в ту же Болгарию и Хорватию разрешены. Эти страны не имеют морского выхода. Словакии и Чехии нефть подается по трубопроводу «Дружба», а он не обложен ограничениями.

А как же нефть, добытая по проекту «Сахалин-2» в Японии? Как ранее сообщил американский Минфин, транспортировка энергоресурсов через третьи страны не будет поддаваться санкциям, если в этих местах земляное масло будет проходить «существенную переработку». В том числе есть некоторые исключения, разрешающие перегрузку нефти (например, ЧП).

«Отдавая дань реальности, США отказались от идеи вводить вторичные санкции за „нарушение потолка цен“, если, к примеру, Индия или Китай не будут его соблюдать (а они не будут), но при этом не будут пользоваться западными финансовыми и страховыми компаниями, а также танкерами. Что вполне возможно», — считает политолог Бовт.

Также Анкара отказалась от поддержки «потолочного» механизма. Хотя, именно она первая предложила ввести с 1 декабря новые правила к перевозке нефти через Босфор: теперь нужно подтверждение от компаний-страховщиков о предоставлении судну страхования P& I (protection and indemnity — «защита и компенсация»).

Однако 95% услуг P& I-страхования обеспечивает International Group of P& I Club, основанная в Лондоне, поэтому соблюдает санкции против России. Кажется, что такая страховка не светит российским танкерам, однако не все так однозначно.

«Есть вероятность, что будут задействованы варианты страхования танкеров не у европейцев. Например, Совкомфлот еще летом утверждал, что завершил страхование своих судов у российских страховщиков, и оно соответствует международным правилам», — написал политолог.

Эксперт подчеркнул, что для обхода ценового потолка появится много возможностей. Например, экспорт нефти для «существенной переработки» на подконтрольные российским компаниям нефтеперерабатывающие заводы. Подобные есть у «Роснефти» в Индии и Италии.

По словам Бовта, сейчас поставки черного золота в страны ЕС котируются около 0,5 миллиона баррелей на Италию, Нидерланды и Румынию. Столько же «идет» в Германию и Польшу (без учета поставок по «Дружбе» — Прим. ред.). Самые крупные покупатели нефти у России — это Китай, Индия и Турция. В сутки на них приходится 2,3 миллиона баррелей.

Георгий Бовт уверен, что вышеупомянутые «лазейки» помогут нашей стране перенаправить масштабную часть ресурса по иным направлениям. В том числе, использование «теневого танкерного флота», как, например, поступает Иран, чтобы не допустить резкого падения нефте-экспорта.

«В ином случае, если ЕС пойдет навстречу полякам по цене, то на фоне предсказуемо жесткого ответа Москвы (не поставлять нефть на таких условиях, вплоть до сокращения добычи) результатом может стать „ценовой шок“ — скачок цен до 120 долларов за баррель. Против нынешних средних 80-90. Что ударит в первую очередь по тем, кто затеял всю эту историю.» — подытожил специалист.

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