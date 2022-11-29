Педиатр назвала признаки переохлаждения у ребенка

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 34

Педиатр Игрнева назвала холодный затылок и частое чихание признаками переохлаждения у ребенка

Педиатр назвала признаки переохлаждения у ребенка

Фото: www.globallookpress.com / Âåëåíãóðèí Âëàäèìèð

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Когда надо срочно идти домой, чтобы ребенок не заболел?

Зимой прогулки с ребенком могут привести к переохлаждению. Чтобы этого не произошло, надо соблюдать определенные правила. Например, следует отказаться от прогулки при температуре ниже -15°. Об этом рассказала врач-педиатр Елена Игринева.

«Не рекомендуется гулять при температуре ниже 15° по Цельсию, при пронизывающем порывистом ветре. Дождливая погода не является ограничением для прогулок. Начинать прогулки с новорожденным ребенком обычно рекомендуется в возрасте семи-десяти дней», — сказала эксперт в беседе с Газетой.ру.

По ее словам, первая прогулка должна быть около десяти минут. Дальше пребывание на воздухе можно увеличивать. Она указала, что чем старше ребенок, тем больше времени ему рекомендуется для пребывания на улице.

Специалист подчеркнула, что прогулка — лучшее средство для повышения иммунитета и укрепления здоровья. Свежий воздух способствует повышению аппетита, улучшению обмена веществ, а также служит профилактикой нарушения зрения у детей.

Педиатр отметила, что стоит ориентироваться на свои ощущения комфорта и не укутывать ребенка. На детей первого года жизни лучше надевать на один слой одежды больше, чем себя. Ребенку постарше можно надевать одежду, не сковывающую движения. Во время прогулки надо контролировать, не слишком ли тепло одет ребенок. Для этого проверяйте затылок и шею рукой. В том случае, если эти области влажные, значит ему жарко.

Как же понять, что ребенок замерз? На это указывают холодный затылок, беспокойное поведение или, наоборот, вялые, бледная кожа и частое чихание. Чтобы избежать инфекции после переохлаждения, ребенка нужно отправить домой. Там его вытереть насухо, сделать легкий согревающий массаж и предложить ребенку теплое питье.

Как ранее писал 5-tv.ru, педиатр Игорь Пушкарев рассказал, когда и почему ребенку нельзя сбивать температуру.

-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
60.75
0.27 63.30
0.42
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Педиатр назвала признаки переохлаждения у ребенка

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