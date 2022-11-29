Вкусный запах смертельной зависимости: как электронные сигареты убивают детей

Считается, что в электронной сигарете примерно на 60% меньше токсичных веществ. Но так ли это на самом деле и почему умирают школьники?

Электронные сигареты стали популярной альтернативой обычным — удобно, минимум запаха, а, может, и вреда. Ими легко увлекаются дети и подростки. Вот только все больше экспертов считают: у пользователей таких устройств быстрее вырабатывается никотиновая зависимость, а еще можно неожиданно заболеть пневмонией, которая даже приводит к летальному исходу. Об этом в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказал терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Я думаю, привыкание быстрее развивается, потому что там большие дозы никотина люди получают и в удобной очень форме. <…> Также в электронных сигаретах могут содержаться опасные для здоровья вещества — это компоненты пластика, пропиленгликоль. Описаны даже случаи развития тяжелой пневмонии как неблагоприятный исход на фоне курения электронных сигарет», — пояснил врач.

При этом, уточнил он, летальные исходы пневмонии на фоне курения происходят редко, и развивается она, как правило, у людей с предрасположенностью к этому заболеванию.

«Пневмония хотя и быстро развивается на фоне применения электронных сигарет, но все-таки не настолько быстро, чтобы смерть наступила», — пояснил доктор.

Также, отметил он, есть и другие данные не в пользу электронных курительных устройств. Эксперты, по его словам, склоняются к выводу, что при нагревании табака происходит процесс сгорания в определенном объеме, и выделяются те же токсичные вещества, как и при курении обычных сигарет.

Кроме того, добавил собеседник, люди часто пользуются нестерильными устройствами, а это дополнительный риск подхватить инфекционные заболевания.

В целом же, подчеркнул кардиолог, влияние электронных сигарет на здоровье людей полностью не изучено. Маловероятно, что использование таких приборов может стать причиной внезапной смерти человека, однако бывает и так, что аппараты неисправны и курильщик рискует получить ударную дозу никотина. И кто знает, как на это в таких случаях отреагирует организм. Тем более, если сигаретой балуется юный школьник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Подмосковье школьник умер после затяжки электронной сигареты, аналогичный случай произошел летом в городе Бердске под Новосибирском.