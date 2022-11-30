«Исторический оливье»: Захарова предрекла Западу несварение за ложь про Россию
Представитель МИД РФ Захарова предрекла Западу несварение от «исторического оливье» про голодомор
Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; Ruptly; 5-tv.ru
Мария Захарова отметила, что искажение исторических фактов стало продвигаться Европой как норма.
Постоянное лоббирование Западом причастности России к «голодомору» на Украине походе на исторический салат оливье плохого качества. Такое заявление сделала в рамках регулярного брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, недавно с подачи Запада и киевского режима ряд европейских стран заговорил о «голодоморе» и даже сравнил его с холокостом. Комментируя вышеупомянутый абсурд, дипломат сравнила его с историческим салатом оливье. Однако, предупредила Мария Захарова, от подобного «блюда» может случится несварение желудка.
«От подобного исторического салата оливье может случиться несварение», — заявила официальный представитель ведомства.
Кроме того, Мария Захарова отметила абсурдность ситуации. Искажение исторических фактов стало продвигаться Европой как норма.
«Грубо искажаются исторические факты. С одной стороны, это абсурдно доказывать. Но мы живем во времена, когда абсурд становится частью новой нормальности, как нам пытаются это преподнести», — подчеркнула дипломат.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова напомнила об атаках НАТО на объекты энергоснабжения Югославии.
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