«Я устал»: Константин Богомолов закрыл тему своего отъезда из России

Оказалось, что театральный режиссер очень любит свою страну и считает ее лучшей на Земле.

Известный театральный режиссер Константин Богомолов сделал серьезное заявление и хочет раз и навсегда закрыть тему своего отъезда из России. Об этом муж Ксении Собчак написал в своем блоге.

«Я устал? Да. Я устал не от работы. Я устал от вопроса — уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», — написал режиссер.

Ксению Собчак и Константина Богомолова, довольно часто подозревают в желании уехать из России. В конце октября, например, Собчак пешком пересекла границу с Литвой, пока полиция проводила обыск в ее особняке и искала ее в аэропортах.

Все дело в причастности журналистки Ксении Собчак к делу о вымогательстве у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Несколько ее сотрудников сейчас находятся в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у Собчак появились новые источники дохода — в базе юридических лиц она числится в составе учредителей сразу трех крупных компаний, специализирующихся на ресторанной деятельности.