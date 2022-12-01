Опубликовано видео жесткого ДТП между тремя грузовиками в Петербурге

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Два из них рухнули и полностью перекрыли собой дорожное движение.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Опубликованы кадры страшной аварии, которая произошла в Санкт-Петербурге. На кольцевой автодороге (КАД) столкнулись сразу три грузовика.

Два из них упали и полностью перекрыли собой дорожное движение. В кузове одного из большегрузов находился песок, в результате аварии им была засыпана часть автотрассы.

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