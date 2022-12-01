Хейли Бибер не ждет ребенка, а страдает от болезни: «Киста размером с яблоко»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 33

Модель Хейли Бибер опровергла слухи о беременности и рассказала о кисте яичника

Хейли Бибер не ждет ребенка, а страдает от болезни: «Киста размером с яблоко»

Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face

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Супруга канадского певца Джастина Бибера откровенно рассказала о своем здоровье и показала фото с последствиями недуга.

Модель Хейли Бибер, в девичестве Болдуин, не ждет ребенка от мужа-певца Джастина Бибера. Она решила закрыть эту тему постом в социальной сети, в котором поделилась проблемами со здоровьем. Звезда объяснила, почему выглядит беременной. Оказывается, у нее диагностировано гинекологическое заболевание — киста яичника. Размер новообразования внушительный, именно из-за него живот округляется, и дело тут вовсе не в грядущем материнстве.

«У меня киста яичника размером с яблоко. Не ребенок. У меня нет эндометриоза или синдрома поликистозных яичников, но у меня несколько раз находили кисту, и это никогда не бывает весело. Это болезненно, меня тошнит, у меня вздутие живота, судороги и эмоции. Я уверена, многие из вас могут меня понять», — написала Бибер.

Хейли Бибер опубликовала в личном блоге фото, на котором показала последствия недуга. Низ живота стройной модели действительно значительно выпирает, со стороны картина может напоминать вид женщины на раннем сроке беременности. Поэтому нескольких фото в невыгодном ракурсе было достаточно для появления слуха об интересном положении знаменитости.

Хейли БиберХейли Бибер одним постом сообщила все о своем женском здоровье. Источник фото: Instagram* / haileybieber

О скором пополнении в семье Биберов заговорили особенно активно после появления Хейли на последней премии «Грэмми». Платье селебрити сыграло с ней злую шутку, и вскоре после публикации снимков с красной дорожки фанаты почти не сомневались в правдивости сплетен. Позже в интервью одному из американских изданий модель заявила, что они с мужем планируют заняться наследниками только через пару лет.

Молодые звезды за последнее время не раз жаловались на проблемы со здоровьем. В период буйства коронавирусной инфекции Хейли Бибер оказывалась в больнице с поражением мозга — сразу после перенесенного недуга. Ее супруг недавно вынужден был отменить гастроли из-за паралича лица. Артисту пришлось долго восстанавливаться, прежде чем он смог вернуться на сцену.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Селена Гомес поссорилась с подругой, отдавшей ей свою почку. Исполнительница удалила свою спасительницу из «друзей» в соцсетях, а единственной близкой назвала коллегу Тейлор Свифт.

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