Певица Нюша в соцсетях опубликовала видео без фильтров и макияжа

Российская певица Нюша (настоящее имя — Анна Шурочкина) показала себя без макияжа и восхитила своих подписчиков. В социальных сетях она опубликовала видео, на котором она показала себя до и после макияжа.

В начале ролика звезда предстала в черном халате и с пучком на голове. Заметно, что на ее лице отсутствует косметика. Затем она показала свое преображение, которое она, вероятно, сделала для фотосессии: она выровняла тон кожи, подвела черным карандашом глаза, оформила стрелки и нанесла на губы розовую помаду. Также она распустила волосы и надела платье с капюшоном.

Публикация набрала почти 18 тысяч лайков. Поклонникам понравилась такая трансформация, о чем они написали под постом.

«Какая ты красивая. Не важно с мейком или без»;

«Без макияжа лучше, но тебе виднее», — пишут фанаты.

Как ранее писал 5-tv.ru, Нюша рассказала, как они с мужем Игорем Сивовым выбирали имя своему сыну, который появился на свет в декабре 2021 года. По словам артистки, изначально они остановились на двух вариантах — Соломоне и Саффроне, но не могли окончательно определиться.