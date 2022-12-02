🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 декабря, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 декабря, звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье и растрату ресурсов на мелочи, которые пора пресечь. Наступает время подведения итогов и размышлений о больших планах.

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♈ Овен

Пора разрушать барьеры и идти наперекор всем и вся. Разбудите в себе внутреннего зверя, он изрядно изголодался по новым ощущениям и достижениям. На работе стоит перестать тратить силы на мелочи, которые легко можно делегировать, занявшись проектами, где вы — настоящий ас.

Космический совет: пора идти всем наперекор.

♉ Телец

Откажитесь от устаревшего сценария и напишите новый, который вам по душе. Когда-то вы допустили немало ошибок, прислушиваясь к завистникам, прикидывавшихся доброжелателями. Не наступайте на прежние грабли вновь.

Космический совет: настало время написать новый сценарий.

♊ Близнецы

Хватит играть в игры. Вам больше не нужно плыть по течению или гоняться за кем-то, кто не идет навстречу. Также пора перестать себя недооценивать: не позволяйте выдуманным страхам стать причиной, по которой вы проживете чужую жизнь.

Космический совет: не проживайте чужую жизнь.

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♋ Рак

Ваше сердце — ваш путеводитель, доверяйте ему. Не бойтесь совершить неверный шаг, ведь в конечном итоге все сложится так, как вы того хотели, а это самое главное. Если будет сложно, то обратитесь за советом к близким.

Космический совет: выбирайте сердцем.

♌ Лев

Не подпускайте к себе тех, кто отравляет вашу реальность. Не все из окружающих достойны вашего внимания, а любви — тем более. Пора провести генеральную уборку и выбросить все ненужное. И звезды намекают не только на материальные вещи.

Космический совет: не держите рядом с собой тех, кто не делает вас счастливее.

♍ Дева

Вы — большой счастливчик. Цените то, чего вы добились упорным трудом. Любите изо всех сил тех, кто остается с вами не смотря ни на что уже долгие годы. На работе, возможно, пришло время намекнуть на повышение, ведь вы постарались как следует.

Космический совет: не забывайте напоминать себе о том, какой вы молодец.

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♎ Весы

Вы совсем не тот, кто живет по правилам. И нечего начинать! А еще стоит как следует повеселиться, отдохнуть душой и телом. Ваше сердце требует впечатлений и новых открытий, так дайте ему то, чего оно желает.

Космический совет: пора как следует отдохнуть.

♏ Скорпион

Все злодеи на жизненном пути могут научить вас важным вещам, подарят бесценный опыт общения. По итогу это станет вашей некой броней от токсичных людей, а вы поймете, как выросли.

Космический совет: злодеи однажды уйдут, а опыт останется с вами.

♐ Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют отказаться принятия важных решений. День обещает быть разнузданным, довольно флегматичным, поддайтесь его вибрациям и просто делайте то, что должно.

Космический совет: делайте то, что должно.

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♑ Козерог

Обратите внимание на свое здоровье! Вселенная буквально кричит вам об этом, не игнорируйте ее сигналы. Вы слишком много отдали сил для решения важных вопросов, и помните, что «бочонок» не бездонный.

Космический совет: нужно заняться своим здоровьем.

♒ Водолей

Не бойтесь сильных чувств. Боль хочет, чтобы ее чувствовали, а любовь уже не стучится, а колотит в вашу дверь. Впустите ее и отдайтесь всем ощущениям, доверившись воле звезд.

Космический совет: впустите любовь в свою жизнь.

♊ Рыбы

Возьмите чистый лист и просто начните все сначала. Жизнь прекрасна тем, что всегда можно попробовать снова. Не ругайте себя за ошибки, ведь никто не идеален, и вы мы живем в первый и единственный раз.

Космический совет: просто начните все сначала.

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