Киркоров на 11-летие дочки пожелал, чтобы ее «преследовал французский поцелуй»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 125

Поп-король сумел удивить привыкшую к роскоши наследницу — отыскал для нее редкий подарок.

Киркоров на 11-летие дочки пожелал, чтобы ее «преследовал французский поцелуй»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Народный артист РФ Филипп Киркоров поздравил дочь Аллу-Викторию с 11-ым днем рождения необычным пожеланием и вручил ей ценный подарок. Девочка, в гардеробе которой сплошь первые мировые бренды, а именины отмечаются пышнее некоторых свадьб, очень обрадовалась сюрпризу — очевидно, папа отыскал именно то, что она хотела. А вот неожиданная поздравительная речь отца, судя по всему, не вызвала смущения. Видео с моментом вручения подарка певец опубликовал в личном блоге.

«Куколка моя, с днем рождения, моя девочка, моя гордость, мое счастье. Чтоб тебя всю жизнь преследовал только французский поцелуй!» — сказал наследнице Киркоров.

Музыкант преподнес Алле-Виктории серьги из последней коллекции украшений модного дома Louis Vuitton. Гордый собой папа добавил, что достал для любимой дочери эксклюзивную бижутерию, постарался. На официальном сайте бренда этот набор из трех серег в виде сердца, голов тигра и утенка оценивается в 52 тысячи рублей. Именинница с нетерпением открыла коробочку и тут же примерила подарок.

Поклонники похвалили звездного отца за трогательное внимание в дочери. Многие отметили, что Алла-Виктория в самом буквальном смысле маленькая принцесса — именно так к ней относится папа и такой делает ее жизнь. Прослезившегося от умиления Киркорова назвали образцовым родителем, который безусловно любит и бесконечно балует своих детей. В очередной раз фанаты подчеркнули, насколько похожи наследники на артиста.

Ранее в эксклюзивном интервью 5-tv.ru Филипп Киркоров поделился планами на новогоднюю ночь. Король отечественной эстрады пообещал устроить вновь самую крутую вечеринку в Москве.

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