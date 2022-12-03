Какие документы нужно хранить на бумаге?

В случае утери, можно попробовать получить копию, но это не всегда работает.

В законе не предусмотрен перечень документов, которые нужно хранить в бумажном формате. Известно, что некоторые бумажные документы значительно ускоряют процессы.

В первую очередь, это касается договоров, связанных с имуществом и недвижимостью.

Также юристы не рекомендуют выбрасывать следующие документы:

кредитные документы;

графики платежей;

договоры и полисы страхования;

договоры абонентского обслуживания;

договоры на поверку счетчиков;

квитанции по обязательным платежам.

Даже в случае их утери можно получить копию, но нет уверенности, что ее предоставят. Также рекомендуется сохранять все документы, связанные с работой.