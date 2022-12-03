Какие документы нужно хранить на бумаге?

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Какие документы нужно хранить на бумаге — совет юриста

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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В случае утери, можно попробовать получить копию, но это не всегда работает.

В законе не предусмотрен перечень документов, которые нужно хранить в бумажном формате. Известно, что некоторые бумажные документы значительно ускоряют процессы.

В первую очередь, это касается договоров, связанных с имуществом и недвижимостью.

Также юристы не рекомендуют выбрасывать следующие документы:

  • кредитные документы;
  • графики платежей;
  • договоры и полисы страхования;
  • договоры абонентского обслуживания;
  • договоры на поверку счетчиков;
  • квитанции по обязательным платежам.

Даже в случае их утери можно получить копию, но нет уверенности, что ее предоставят. Также рекомендуется сохранять все документы, связанные с работой.

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