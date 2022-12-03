Сменившая имидж Ксения Собчак вышла на публику с декольте и без Богомолова

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Эльнара Бакиева
Эльнара Бакиева Эксклюзив 31

Светская львица сторонилась журналистов и позировала фотографам.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Журналистка Ксения Собчак заявилась на Первый российский фестиваль авторского кино «Зимний» в Москве. Звезда попала в объектив съемочной группы 5-tv.ru. От корреспондента отмахнулась — никаких вопросов.

Собчак облачилась в темно-коричевый брючный костюм. Под пиджак она надела откровенное кружевное боди с глубоким вырезом. Фотографам светская львица охотно позировала: руку на бедро, скромная улыбка.

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Примечательно, что Ксения Собчак вышла в свет без своего супруга, режиссера Константина Богомолова. Возможно, это связано с его усталостью. Но не физической. Театрал до этого честно признался, что его утомили вопросы об эмиграции из России — любит он Родину, РФ ни за что не покинет. Ведь это лучшая страна в мире.

Опубликованному пассажу Богомолова не поверил блогер Рустам Солнцев. Он считает, что хотя режиссер и разразился патриотическим постом в соцсети, на деле же дело обстоит иначе. Солнцев считает, что он соврал, поскольку некоторое время назад блогер уличил его в продажности. Мол, Константин Богомолов говорил лишь то, что от него требовалось.

Почему театральный режиссер не сопроводил свою звездную супругу на мероприятии — остается только гадать. А ведь когда вспыхнул скандал вокруг Ксении Собчак, Богомолов лично встречал у ворот правоохранителей, которые заявились с обысками в их общий дом. В тот момент Собчак, возможно, пешком пересекала границу с Литвой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Ксения Собчак публично извинилась перед главой Ростеха Сергеем Чемезовым после задержания ее сотрудников по делу о вымогательстве.

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