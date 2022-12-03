Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 49

Возгорание произошло ранним утром.

Два человека погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Фото: © РИА Новости / Арам Нерсесян

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Пожар в Подмосковье унес жизни двух человек. По информации 5-tv.ru, возгорание произошло ранним утром в одном из частных жилых домов Сергиево-Посадского городского округа. Находившихся внутри людей спасти не удалось.

Накануне в Москве произошло сразу два крупных пожара. В жилом доме на улице Генерала Белова в загоревшейся квартире погибла 33-летняя женщина.

Кроме того, загорелось здание Микояновского мясокомбината на юго-востоке Москвы. Там, к счастью, обошлось без жертв, пожарные вовремя эвакуировали из здания 13 человек и ликвидировали возгорание.

Ранее 5-tv.ru опубликовал жуткие кадры последствий пожара на улице Генерала Белова в Москве.

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