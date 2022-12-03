«Дерзкая, обольстительная»: как Миледи из «Трех мушкетеров» похитила сердце юного Садальского

Актер признался, что еще в раннем детстве стал поклонником умершей накануне французской актрисы.

Станислав Садальский прокомментировал уход из жизни французской актрисы Милен Демонжо. Актер вспомнил, что звезда «Трех мушкетеров» и «Фантомаса» имела русские корни, и подчеркнул, что всегда считал русских женщин самыми красивыми.

Садальский отметил, что Демонжо была дочерью уроженки Харькова Клавдии Трубниковой, которая перебралась во Францию из России во время Гражданской войны 1918–1922 годов.

«Милен была дерзкая, очень живая, обольстительная. Всегда говорил, что русские женщины самые красивые. Увидел ее в фильме „Три мушкетера“ в пионерлагере… Фильм произвел неизгладимое впечатление на пионеров. Обычно такого рода картины шли под грифом „Детям до 16 лет“. А тут такая красота. Вот и она ушла», — цитирует актера dni.ru.

Милен Демонжо скончалась накануне в возрасте 87 лет в немецком городе Майене. Об этом сообщил ее друг писатель Анри-Жан Серват в Twitter. Причину смерти актрисы он не уточнил.

Российскому зрителю Демонжо известна в первую очередь по культовым фильмам «Фантомас» и «Три мушкетера». В одном из недавних интервью звезда экрана отметила, что «сыграла Миледи с характером бесстрашной казачки».

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