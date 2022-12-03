Не осталось ничего: видео из сгоревшего цветочного склада на площади трех вокзалов

Мощное возгорание в историческом здании в центре столицы унесло жизни семи человек.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры последствий пожара, произошедшего 20 ноября на цветочном складе у площади трех вокзалов в Москве. Трагедия унесла жизни семи человек.

По информации 5-tv.ru, часть тел очень сильно обгорели и до сих пор не опознаны. Для установления личностей погибших проводятся ДНК-экспертизы.

Корреспонденту «Известий» удалось попасть на место трагедии и снять на видео то, как выглядит сейчас пепелище.

Уточняется, что большая часть тел была найдена во втором здании и в пристройке между двумя зданиями. Также выяснилось, что пострадавшее сооружение сносить не будут, так как оно считается историческим (год постройки — 1861-й) и подлежит восстановлению.

По предварительной информации, причинами возгорания стали неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети. При этом следствие рассматривает и версию поджога. Эксперты продолжают работать на складе, устанавливая причину пожара и законность пристроек на месте пожара.

О крупном пожаре в районе площади трех вокзалов стало известно около трех часов дня 20 ноября. Горело двухэтажное кирпичное здание оптового цветочного склада по адресу: Комсомольская площадь, 1а, строение 18. Пожару присвоили третий уровень сложности, к его ликвидации привлекли три вертолета Ка-32, пожарный поезд и 120 спасателей, в том числе из Подмосковья и Твери.

Позднее выяснилось, что в здании не только цветочным складом, но и местом вечеринок под названием «Оазис». В ходе последней проверки там выявили более 20 нарушений пожарной безопасности. Владельцы и арендаторы заплатили 150 тысяч рублей штрафов, но, очевидно, это не решило проблем и не помогло предотвратить трагедию.

Также известно, что здание горит уже не в первый раз: аналогичное ЧП произошло ровно три года назад, в ноябре 2019 года. Тогда обошлось без жертв, однако пожар уничтожил площадь в 700 квадратных метров, прежде чем удалось его локализовать.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели двух человек при пожаре в частном доме в Подмосковье.