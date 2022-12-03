«Реальная угроза»: Захарова осудила двуличную позицию ООН об изнасилованиях украинок

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 682

Мария Захарова осудила позицию ООН по вопросу секс-рабства украинских беженок в Европе

«Реальная угроза»: Захарова осудила двуличную позицию ООН об изнасилованиях украинок

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

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Украинские и европейские политики продолжают обвинять российских солдат в насилии украинок, однако растущую проблему секс-рабства беженок в Европе видеть не хотят.

В ООН закрывают глаза на проблему насилия над украинскими беженками в Европе, но предпочитают обвинять в незаконных сексуальных действиях российских военных. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, многие украинские и европейские политики поддерживали вранье про насилие украинок российскими солдатами, однако вскоре им пришлось отступить от своей позиции. Она напомнила экс-омбудсмену Украины по правам человека Людмиле Денисовой ее публичное разоблачение киевских уловок.

«Денисова признавалась, что просто наврала, «пытаясь этим достичь цели убедить мир предоставить оружие и оказать давление на Россию“», — написала Захарова.

Она также добавила, что Незалежная активно использовала спецпредставителя ООН Прамилу Паттен для распространения «безбожной лжи». Ей в «уста вложили фейк» про виагру, якобы российским солдатам выдают ее для усиления внимания к украинскому женскому полу.

«А между тем реальная угроза украинским женщинам исходит не от России, а поджидает их в Европе. На днях Министерство равноправия Швеции выпустило заявление, где было прямо указано, что именно беженки-украинки все чаще становятся жертвами сутенерства и попадают в сексуальное рабство», — прокомментировала российских госслужащий.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что местные СМИ били тревогу, но Киевское власти никак не отреагировали на возникшую проблему. По словам Захаровой, информационно пространство Швеции регулярно продолжает пополняться репортажами о действиях сексуального характера в отношении украинок.

«А ООН и правочеловеческие структуры молчат, потому что привлекать внимание к реальной гуманитарной проблеме — не в их правилах. Или потому что отрабатывают очередной политический заказ. Если честно, из этих вариантов — оба хуже», — объяснила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова предрекла Западу несварение за искажение фактов российской истории.

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