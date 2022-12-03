Европа останется без российской нефти в новом году

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 37

Постпред РФ в Вене Ульянов заявил, что Европа останется без российской нефти в новом году

Европа останется без российской нефти в новом году

Фото: www.globallookpress.com / Isai Hernandez

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Возможно ли использовать нефть, как оружие? Европа считает, что нет ничего невозможного.

Установленный Европой поток цен на российскую нефть спровоцирует остановку поставок жидкого золота в соответствующие страны. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — написал политический деятель в своем Telegram-канале.

Ульянов добавил, что ЕС в скором времени может обвинить Россию в «использовании нефти в качества оружия», якобы страна превращает энергоносители в некий рычаг давления на Европу.

2 декабря Евросоюз согласовал регулируемый потолок цен на российскую нефть. Свое решение они зафиксировали на отметке 60 долларов за баррель. Решение ожидает утверждения совета ЕС. Страны «Большой семерки» и Австралия сообщили об аналогичных мерах.

Ранее 5-tv.ru писал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна не намерена торговать ресурсами с государствами, которые поддержат ограничения.

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