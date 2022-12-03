В центре Москвы была избита жена экс-футболиста «Спартака» Дарья Глушакова

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 124

За несколько дней до нападения Глушакова уже обращалась в МВД с заявлением о конфликте.

В центре Москвы была избита жена экс-футболиста «Спартака» Дарья Глушакова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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В центре Москвы в известном отеле «Лотте плаза» была избита женщина. Как стало известно 5-tv.ru, пострадала бывшая жена экс-футболиста «Спартака» и сборной России Дениса Глушакова, Дарья Глушакова.

«В конце ноября в МВД Москвы через оператора службы поступила телефонограмма из больницы, куда обратилась Глушакова Дарья Александровна. Получила удар от известного ей человека», — сообщает источник 5-tv.ru.

Также известно, что 24 ноября было зафиксировано обращение по факту конфликта в том же отеле «Лотте плаза» от Глушаковой Дарьи.

В СМИ ходят слухи, что ее из ревности ударил бывший молодой человек, который приехал разобраться с соперником.

Ранее 5-tv.ru рассказал про ТОП-5 российских футболистов, которые невыгодно расстались с женами.

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