В Минздраве назвали симптомы гриппа, при которых нужно сразу звонить в «скорую»

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Иван Обухов
Иван Обухов 83

В Минздраве подготовили памятку по симптомам гриппа и ОРВИ для россиян

В Минздраве назвали симптомы гриппа, при которых нужно сразу звонить в «скорую»

Фото: www.globallookpress.com / Elena Mayorova

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Ведомство опубликовало памятку с рекомендациями по профилактике и лечению вирусных заболеваний.

Российский Минздрав обнародовал рекомендации для медицинских работников, касающиеся вопросов диагностики ОРВИ для выработки правильной стратегии лечения, передает «Российская газета».

Также в выпущенную памятку добавлены рекомендации о том, при каких симптомах гриппа необходимо незамедлительно звонить в «скорую». А именно: проблемы с дыханием или чувство нехватки воздуха, боль или тяжесть в груди или в животе, ломота, внезапное головокружение, спутанность сознания, рвота.

Еще в памятке выделяются симптомы, при которых следует оставаться дома. Это повышенная температура тела, кашель, боли в горле, заложенность носа, ломота, мигрень, озноб, ощущение разбитости и немощности и плохой аппетит.

В памятке отмечается, что если вы чувствуете подобное, следует обратиться за помощью к доктору, который назначит курс лечения. Там же сказано, что заболевший человек может оставаться заразным и представлять опасность для окружающих в срок до семи дней. При этом дети, особенно маленькие, могут оставаться заразными еще дольше.

В группу риска по тяжелому течению болезней входят дети, люди в возрасте, женщины в положении, а также страдающие хроническими заболеваниями.

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