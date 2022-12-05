Елена Воробей запретила дочери влюбляться: «Еще будет время на личную жизнь»

Юмористка в одиночку воспитывает единственную наследницу. Как и любой родитель, она хочет, чтобы ребенок реализовался в жизни и мог заработать деньги. Поэтому категорична в делах амурных.

Юмористка Елена Воробей поделилась некоторыми моментами в вопросе воспитания дочери Софии. Девушке сейчас 19 лет, она учится в Военно-Медицинской Академии и мечтает стать врачом. И, по словам пародистки, пока в ее жизни нет места для отношений и любовных интрижек. Более того, если у дочери к какому-либо юноше проснутся чувства, мама очень расстроится.

«Расстроюсь, если вместо самореализации Соня выберет парня. И не поддержу, если отдаст себя всецело любви, если чувства окажутся приоритетом и перечеркнут ее жизнь», — сказала Елена Воробей в интервью журналу «ОК!».

По ее мнению, сначала надо построить карьеру, встать на ноги, найти достойное место работы, а уже после можно задумываться о любви, семье и детях. При этом юмористка высказала свою позицию не в ультимативной форме. Она советами пытается дочери донести, какой верный путь в жизни.

«Я просто делюсь с ней моей житейской мудростью, честно и откровенно. Умею подобрать правильные слова. Дочь их обычно слышит и со временем соглашается, даже если сначала оказывает сопротивление», — добавила знаменитость.

К слову, Елена Воробей была замужем трижды. Первые два брака, по ее признанию, были фиктивными. В третий раз она отправилась в ЗАГС уже по любви. Ее избранником стал Андрей Кислюк. Поначалу актер казался ей идеальным мужчиной. Но через десять лет семейной жизни юмористка поняла — она ошиблась. Ведь мужчина изменял ей. Воробей тяжело переживала развод. Но позже поняла: что ни делается — к лучшему!

В браке ей не удалось познать счастье материнства. Однако в начале нулевых она встретила бизнесмена Игоря и родила Софию. Полноценную семью создать не удалось. В 2016-м предприниматель трагически умер. Воробей продолжает попытки найти своего единственного и неповторимого, но пока они безуспешны.

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