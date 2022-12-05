«Это так стремно»: Зверев перечислил «модные» тренды, которые приводят к циститу и простатиту

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 143

Сергей Зверев назвал носку одежды не по сезону причиной цистита и простатита

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Красивый костюм — это хорошо. Но пойдет ли он больному человеку?

Эксперт моды и телеведущий Сергей Зверев не понимает людей, которые готовы пожертвовать своим здоровьем ради мнимой идеи стиля. Артист раскритиковал некоторых девушек за носку одежды не по сезону. По мнению модного эксперта, заснеженная земля не лучшее место для подиума, а болеть различными заболеваниями вовсе не модно.

«Укороченный свитер с длинным рукавом и высоким горлом — совсем не для нашей зимы. Люди болеют. Голые щиколотки, зима, снег, сугробы. Цистит, простатит! Зачем это все? Для кого это модно? Это модно где-то в Европе, где травка зеленая, там само собой. А у нас куда это все? <…> И бедные девочки, они в этих стрингах и с голым животом… Это так стремно!» — заявил Зверев в беседе с 5-tv.ru на праздновании десятилетия Книги рекордов России.

Однако место для демонстрации своей красоты у милых дам все-таки найдется. По словам Зверева, умопомрачительно наряжаться можно в новогоднюю ночь. Это тот волшебный период, когда костюм должен блистать. Подходящими элементами для одежды в Новый год станут блестки, стразы и другие торжественные украшения.

«Всегда в новогодний период, чуть-чуть до Нового года, в саму ночь, всегда актуальны стразы, пайетки, перья приветствуются. Это единственный праздник в году, где вы можете блистать», — объяснил модный критик.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Сергей Зверев заставил своих поклонниц грустить из-за снимка с коллекцией кукол.

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