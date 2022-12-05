Писк моды или бесстыдство? Валя Карнавал засветила грудь на публике

|
Рита Миронова
Рита Миронова 343

Валя Карнавал появилась на премии «Песня года» в откровенном наряде

Писк моды или бесстыдство? Валя Карнавал засветила грудь на публике

Фото: © РИА Новости / Светлана Шевченко

Читайте нас в: Дзен Новости

В откровенном наряде блогершу сравнили с Памелой Андерсон.

На церемонии вручения премии «Новая Песня года» популярная российская блогерша Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова Прим. ред.) появилась в смелом наряде. Пышная грудь 21-летней знаменитости на фотографиях в Instagram* вызвала споры среди поклонников.

«Простите, на этих фотках очень сильно Памелу Андерсон напомнила. Возможно, прическа сыграла роль», — написали в комментариях под серией снимков.

Публике пришелся по нраву серебристый костюм из облегающих брюк и топа с откровенным декольте. Но нашлись и те, кому образ Карнавал показался слишком «старым», мол, стилисты плохо работают.

«Визажисту Вали надо учиться подбирать ей правильный тон», — написали поклонники.

Карнавал умело преподносит контент своей аудитории и продолжает набирать ее. В октябре 2020 года российский журнал Forbes поместил блогершу на пятое место своего первого в истории списка самых высокооплачиваемых тиктокеров. Кроме того, напоминает dni.ru, вопреки хейту Валя Карнавал удостоилась высокой оценки от продюсера Игоря Матвиенко. В одном из интервью он отметил, что девушка — «великая певица» и вряд ли кто с ней может сравниться по популярности.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Валя Карнавал решила выйти замуж за Сашу Стоуна.

* — запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ.

-10° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
61.77
0.62 64.99
1.16
Каждому делу свое время: китайский совет дня на понедельник, 5 декабря

Последние новости

16:11
Ситуация вышла из-под контроля: что пил и чем закусывал Григорий Лепс перед скандалом
16:05
Был «не в голосе»: поклонница пожаловалась на поведение Лепса на дорогом концерте
15:54
В ФРГ раскрыли реальную причину отказа Киева от переговоров с РФ
15:44
В США заявили об истощении оружейных запасов из-за Украины
15:36
«Конвульсия отставной певички»: Соседов поставил на место Вайкуле после «откровенного хамства»
15:22
Писк моды или бесстыдство? Валя Карнавал засветила грудь на публике

Сейчас читают

Челябинский медик рассказал, как вовремя распознать тромбоз
Добил дуру: Киркоров снова прилюдно обматерил критикантшу Шукшину
Салонные методы избавления от морщин: что нужно знать, учитывать и предпринимать
Россиян предупредили об опасности: декабрь влечет судьбоносные последствия

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео