Захарова ответила стихом Лермонтова о «подлецах» сбежавшему из РФ актеру Белому
Дипломат отреагировала на интервью артиста, в котором он называет Россию страной-агрессором. Доказательств тому, конечно, нет.
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на интервью сбежавшего из России актера Анатолия Белого Ирине Шихман*. В нем бывший член труппы МХТ рассыпается в дифирамбах своей новой родине Израилю, а Россию называет страной-агрессором.
В своем Telegram-канале дипломат в ответ на заявления актера написала строки Михаила Лермонтова из стихотворения «А. А. Фаддееву».
«Есть подлецы, которых бьют,
Которым в рожу все плюют,
Но, униженные, они
Во тьме свои скрывают дни,
А ты оплеван, ты и бит,
Но все хранишь свой гордый вид.
В жилище смрада и говна
Твои блистают имена;
Но прилагательными их
Я не хочу марать свой стих…» — опубликовала Захарова.
В интервью Белый говорит, что жил в «стране-агрессоре, которая развязала войну против второй половины меня». Также, по его словам, ему нестрашно отдавать своих детей в израильскую армию, в отличие от российской, потому что в Израиле «другое отношение к армии». Доказательств ни одному своему утверждению он, конечно, не привел.
Кроме того, заслуженный артист РФ восхищается патриотизмом израильтян, которые «плотью и кровью» любят родину, тогда как в России патриотизм, по его словам, приобрел абсолютно негативную коннотацию.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уехавший в Израиль актер Анатолий Белый был вынужден признаться, что потерял значительную часть своего прежнего заработка после эмиграции из России.
* — признана в РФ иностранным агентом.
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