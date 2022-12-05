Анастасия Мельникова рассказала о смерти жениха накануне свадьбы

Для звезды «Улиц разбитых фонарей» Анастасии Мельниковой уходящий год выдался на редкость тяжелым и полным трагедий: один за другим ушли из жизни трое ее близких людей — мама, старший брат и любимый мужчина. Своей болью 53-летняя актриса поделилась в эфире федерального телеканала.

«Я, к сожалению, не могу долго говорить, просто потому что устраивать здесь мелодраму со слезами я не могу и не хочу. А спокойно пока говорить я об этом не в состоянии, потому что когда не проходит года, ты хоронишь гражданского мужа, не проходит 40 дней мужа, ты хоронишь родного брата… В этот момент нервная система срывается, и постоянно держать себя в руках ты не можешь», — призналась Мельникова.

Опорой в тяжелое время для актрисы стала дочь Мария. Она смогла найти для мамы слова поддержки и не дать отчаяться после потери близких и возлюбленного. С ним Мельникова прожила в гражданском браке десять с половиной лет, а два месяца назад, незадолго до свадьбы, мужчины не стало.

«Кольца лежат, свадебные платья сшиты. Я говорю: „Ну вот, и что теперь делать со свадебным платьем?“. Она: „Мама, не волнуйся, я его на выпускной вечер надену“. И я понимаю — умница! Как она умеет вот это все?» — рассказала актриса о дочери.

В ноябре Мельникова впервые появилась на публике после заявлений о тяжелой болезни. Внешность артистки очень удивила поклонников: 53-летняя звезда театра и кино заметно постройнела и похорошела.

Недавно Мельникова призналась, что страдала серьезным недугом на протяжении пяти лет. Диагноз она не раскрыла, но сообщила, что перенесла несколько сложных операций. Одна из них едва не сделала актрису инвалидом. Кроме того, ее внешность изменилась из-за сильных препаратов — актриса набрала вес.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Анастасия Мельникова наотрез отказалась делать пластическую операцию, даже несмотря на лишний вес, отеки и морщины.