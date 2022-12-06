Тодоренко и Топалов лишили старшего сына дня рождения: «Не будет праздника»

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 50

Из-за гриппа старший сын Тодоренко и Топалова остался без вечеринки в день рождения

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; Instagram* / reginatodorenko; 5-tv.ru

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Звездная мама опубликовала видео с грустным мальчиком, сидящим напротив торта в пустой комнате.

Старший сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова Миша родился ровно четыре года назад. Однако в день рождения у мальчика не было большой вечеринка, гостей и горы подарков, пишет 7Дней.ru. Особую дату он отметил в компании мамы, папы и брата, которому нет еще и полугода, так как заболел гриппом. С высокой температурой и грустными глазами парнишка услышал свой диагноз и печально опустил светлые реснички со словами: «Значит, не будет праздника».

Но хоть шумную вечеринку и пришлось отменить, родители все же устроили малышу сюрприз. Мишу удалось успокоить и даже порадовать подарком. Тодоренко заказала для сына красивый яркий торт с героями из мультфильма «Маугли» и устроила маленький квест по квартире в поисках приза. Безусловным счастьем детские глаза не засветились, но именинник был очень благодарен маме и папе за старания. А когда наступила пора распаковывать подарок, уже виделось в его движениях радостное нетерпение.

«Мишель, Мишка, Майкл, Михаэль, Макаэль, у тебя сегодня день рождения. Четыре года назад ты сделал нас счастливейшими людьми на Земле. Родительство — это высший пилотаж, особенно с таким чутким, таким восприимчивым и темпераментным ребенком, как ты! Я люблю тебя, мой Мишель-Вермишель! Пусть твое сердце будет наполнено любовью», — написала в личном блоге телеведущая.

Влад Топалов и Регина Тодоренко поженились в 2018 году. Зимой того же года знаменитости стали родителями Майкла. В следующем году пара устроила свадебную церемонию в Сорренто, Италия. В этом году у наследника звезд появился крошка-брат, его назвали Мирославом. Все семейство, включая старшего мальчика, присутствовало на родах, за что селебрити выслушали немало критики. Их обвиняли в нанесении психологической травмы Мише. Однако Топалов и Тодоренко уверены, что необычный день сделал всех только ближе и роднее.

Удивлять поклонником контентом на грани — это уже становится традицией для телеведущей. То неожиданные позы, то неожиданные решения о совместных родах. К слову, вскоре после появления младшенького, Тодоренко вернулась к работе и даже стала на коньки в «Ледниковом периоде». Недавно, писал 5-tv.ru, она показала, как кормит сына грудью за кулисами шоу.

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